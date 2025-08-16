La diócesis Tui-Vigo celebra solemnemente a su patrona

La ciudad se viste de fiesta para honrar a su patrona, la Virgen María de la Asunción. Como cada 15 de agosto, la diócesis de Tui-Vigo venera a la bienaventurada Virgen María en sus dos sedes catedralicias.

En la catedral de Tui, la celebración será a las 13:00 horas, mientras que en la concatedral-basílica de Santa María de Vigo, la eucaristía presidida por el obispo de Tui-Vigo, monseñor Antonio Valín, se celebrará a las 12:00 horas, seguida de procesión. La jornada contará con la participación de la banda de música Agrupación Musical Atlántida de Matamá, que además ofrecerá un concierto a las 11:00 horas en la Praza da Princesa.

Tanto la catedral de Tui como la concatedral viguesa —designada así en 1959 cuando la antigua diócesis de Tui adoptó el doble título de Tui-Vigo— están dedicadas a Santa María de la Asunción. En Vigo, esta festividad celebra a su patrona, cuyas glorias fueron cantadas desde antiguo y preservadas por los juglares medievales.

En 1950, el papa Pío XII definió solemnemente la Asunción de la Virgen como la elevación en cuerpo y alma de María al cielo, una anticipación de la resurrección de los demás cristianos y un símbolo central de la fe.