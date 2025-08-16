La creación de empresas en Vigo aumenta un 7,1% entre enero y julio

Cincuenta y seis empresas al mes. Vigo se consolida en el arranque del año como la ciudad de Galicia que más empresas vio nacer, según los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE), que recoge del Boletín Oficial del Registro Mercantil. Así, se crearon durante los siete primeros meses de 2025 un total de 393 sociedades, lo que supone un incremento del 7,1% respecto al mismo período del año anterior.

Pese a un arranque de 2025 algo dubitativo, con el número de empresas conformadas limitado a 37 en enero, la situación fue mejorando en febrero, alcanzando las 56, y en marzo, con 61, mientras que fue en abril cuando se alcanzó el techo de este año con 63 sociedades fundadas en la ciudad. En mayo, la cifra bajó hasta las 54, volviendo a remontar en junio y julio, ambos cerrados con 61 empresas nuevas. Por forma jurídica, la mayoritaria que eligen los emprendedores vigueses es la sociedad limitada.

A la estela de Vigo, en el acumulado del ejercicio, se sitúa A Coruña, que con 372 nuevas empresas entre enero y julio, una cifra un 8,1% más elevada que en el mismo período de 2024. Santiago completa el podio de la Comunidad con 141 compañías nuevas, aunque presentando un retroceso del 4,7% respecto a 2024. La otra ciudad que presenta una desaceleración es Pontevedra, quedándose en 95, un 12,8% menos.

Mientras, aunque por volumen total es la urbe con menos sociedades creadas (54), Ferrol presenta el crecimiento más abultado entre los principales municipios de la Comunidad, al dispararse en los siete primeros meses del año la cifra un 54,3%.En Lugo y Ourense, vieron la luz, por su parte, 109 y 106 empresas, presentando ambas localidades un crecimiento en relación a 2024.