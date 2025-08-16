La ciudad que va más rápido que los satélites

«Si parpadean se lo pierden», repite Antonio Lobato al comienzo de cada Gran Premio de Fórmula 1. Y aunque no alcanzan las mismas velocidades, los cambios en la fisonomía urbana de Vigo han adelantado ya a la velocidad de los satélites. Y es que desde la última actualización de las imágenes aéreas de la ciudad en Google Maps durante 2023 han aparecido varios puntos de interés por todo el casco urbano imperceptibles a este tipo de tecnologías.

El entorno de Vialia, aún sin rastro del Halo.

La situación tiene un impacto directo en el turismo y otro tipo de visitas a la ciudad, al ser este navegador el más utilizado por cualquier peregrino, empresario o visitante a nivel global. Algunas de estas situaciones se han corregido añadiendo manualmente los puntos de interés. Es el caso del ascensor Halo, cuyos horarios de apertura se ampliaron el pasado abril para permitir llegar al primer tren que sale a las 5 de la mañana de la estación de Urzáiz.

Los murales del IES República Oriental do Uruguai.

Y aunque en las fotografías apenas se vislumbran los movimientos de tierra previos sin rastro del pilar principal o el anillo superior de 90 metros de diámetro, el motor de búsqueda lo incluye en sus cálculos de rutas a pie para evitar el rodeo y la pendiente de Alfonso XII o Callao y Navarra.

Tampoco el estadio de Balaídos se libra de este «lag» en cuanto a su imagen. Si bien es cierto que figuran varias grúas trabajando en uno de sus fondos, en este caso es en la grada de Marcador estrenado en junio de 2023. Por el contrario, la vieja grada de Gol aún permanece intacta aunque en la práctica ya ha sido reducida a polvo y grava. Precisamente en ese estado se encontraba el paseo de Bouzas renovado por el Concello y que desde hace 28 meses es uno de los puntos de encuentro favoritos de vecinos y turistas durante todo el día.

En el casco urbano también se echa en falta el tramo final de las rampas mecánicas de Gran Vía inauguradas el 24 de marzo de 2023. Dos meses después se estrenaba la nueva Plaza Elíptica para rendir homenaje al vigués Francisco Fernández del Riego, elegido ese año por la Real Academia Galega por el Día das Letras Galegas.

Las que ya aparecen

En el polo opuesto afloran novedades que cientos de vecinos no habrían visto a pie de calle pero que con estos planos aéreos destacan más. El más llamativo son las pistas deportivas del IES República Oriental do Uruguai que forman parte del «Vigo, Cidade de Cor» desde su octava edición. La colorida creación de la diseñadora gráfica e ilustradora francesa Perrine Honoré se suma a la rehabilitación del centro de la rúa Coutadas, también conocido como Rosales 1.

También se pueden ver concluidas la Cidade da Xustiza, la plaza superior de Vialia, la ampliación del recinto ferial del Ifevi con el módulo de atletismo, el relleno de Beiramar o los miles de coches apilados en el Puerto esperando a ser exportados. Y aunque algunas calles del centro urbano han renovado en este plazo sus imágenes del «Street View», aún no hay plazo para las fotografías aéreas.