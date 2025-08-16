Castrelos se rinde ante el reggae británico

El reggae volvió a Castrelos y lo hizo con nombre propio: UB40 Featuring Ali Campbell. Anoche, el auditorio al aire libre se convirtió en un mar de brazos en alto, estribillos coreados y ritmo jamaicano con sabor británico, en un espectáculo que mezcló generaciones y despertó la nostalgia de todos los presentes. La legendaria banda de Birmingham ofreció un viaje sonoro a través de sus mayores éxitos, recordando los años dorados del reggae-pop y demostrando que su música sigue más vigente que nunca.

El grupo protagonizó una noche inolvidable en Castrelos. | Marta G. Brea

Como en cada concierto, el alcalde Abel Caballero hizo su aparición minutos antes del inicio del concierto para presentar al grupo. Con el micrófono en mano y su tradicional entusiasmo animó al público: «Da igual como lo bauticemos. Esta es la mejor música del mundo». Su breve intervención fue suficiente para encender la chispa de una noche que prometía emociones desde las primeras horas de la tarde. Poco a poco, el parque se llenó de miles de personas, ocupando gradas y platea con paciencia. Entre los asistentes había quienes regresaban para revivir recuerdos de juventud, y quienes se acercaban por primera vez a disfrutar de un grupo que, a día de hoy, mantiene cerca de 10 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Pasadas las diez de la noche, Ali Campbell apareció sobre el escenario acompañado por el resto de la banda. Desde los primeros acordes se notó la química con los espectadores, que respondieron con palmas y saltos. El grupo demostró por todo lo alto sus ganas de venir a la ciudad tras la cancelación de su visita el año pasado. «Si vosotros disfrutais, nosotros disfrutamos más», gritó su acompañante Patrick Augustus.

Para abrir el espectáculo, el grupo escogió «Food for thought», que encendió al público desde el primer segundo. A lo largo de la noche sonaron otros clásicos como «Cherry Oh Baby», que levantó las manos de quienes acudieron; «Many Rivers to Cross», con un toque melancólico que hizo vibrar la emotividad de Jimmy Cliff; y «Bring Me Your Cup», con un ritmo que mantuvo la energía.

Sin embargo, el momento más esperado llegó con los primeros acordes de «Red Red Wine», uno de sus mayores éxitos, que convirtió el auditorio en un coro gigante y provocó un clímax de conexión entre la banda y sus oyentes. Poco antes de cerrar el espectáculo, sonó «Can’t Help Falling In Love», transformando la legendaria canción de Elvis Presley en un himno colectivo que puso el broche final a la velada.

UB40 demostró una vez más que no vive únicamente de los recuerdos, mantiene las ganas y el legado que los ha convertido en un referente mundial del estilo que tanto los caracterizó en su época.

La programación de «Vigo en Festas» continúa esta noche en Castrelos con la artista y compositora India Martínez, que llega a la ciudad dentro de la gira de su nuevo disco Aguachile. En este nuevo proyecto se consolida una apuesta por los ritmos latinos, toques urbanos y letras más frescas.