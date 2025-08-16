La Audiencia fija en 19.200 euros la estafa a una comunidad de vecinos
La que fue presidenta fue condenada a casi dos años de cárcel por apropiarse del dinero
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha cuantificado en 19.205 euros la cantidad de la que se apropió la presidenta de una comunidad de propietarios que fue condenada a un año y nueve meses de prisión –pena que le fue suspendida– por estos hechos.
El Juzgado de lo Penal 1 de Vigo, en el marco de la ejecutoria de esta sentencia firme, fijó inicialmente la cuantía en 21.470 euros, que fue la cantidad comunicada por los perjudicados para ser indemnizados. La condenada recurrió en apelación y la Audiencia, aunque desestima otras peticiones de la mujer, le da la razón en esta concreta cuestión, reduciendo la cifra hasta los 19.205 euros ya que la cuantía indemnizatoria no puede ser superior a la instada en su momento por la acusación particular.
