Un árbol se desploma sobre un vehículo cerca de la playa de Samil
Un árbol se desplomó ayer por la tarde sobre un vehículo que estaba estacionado en la zona de Samil, en las proximidades de la playa de la Fuente. El siniestro causó daños materiales en el coche, de matrícula portuguesa, si bien no hubo que lamentar heridos. Entre otros servicios de emergencias, hasta el punto acudió la Policía Local, que el jueves, también en Samil, rescató a un joven que estaba en apuros en el agua.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
- Incendios forestales en Galicia, en directo | El fuego de A Fonsagrada, el único que queda activo, arrasa 120 hectáreas
- La Guardia Civil denuncia a un vecino de Moaña por llevar 1.000 kilos de sardinas sin papeles en su furgoneta
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Amancio Ortega desembarca en Aldán
- Se restablece la alta velocidad entre Galicia y Madrid tras 5 horas pausada por las llamas en Ourense
- Despliegue policial en Vigo por una reyerta entre padres que se originó por una riña infantil en el parque Camilo José Cela
- Un policía de Vigo rescata del agua a un joven de 24 años que se bañaba en Samil