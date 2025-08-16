Un árbol se desploma sobre un vehículo cerca de la playa de Samil

Un árbol se desplomó ayer por la tarde sobre un vehículo que estaba estacionado en la zona de Samil, en las proximidades de la playa de la Fuente. El siniestro causó daños materiales en el coche, de matrícula portuguesa, si bien no hubo que lamentar heridos. Entre otros servicios de emergencias, hasta el punto acudió la Policía Local, que el jueves, también en Samil, rescató a un joven que estaba en apuros en el agua.