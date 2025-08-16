La antigua fábrica de Conservas Cerqueira de Canido «renacerá» con viviendas y usos terciarios

Más de 30 años después de pararse el corazón de la fábrica de Conservas Cerqueira en Canido —y de la sidrera Valle, Ballina y Fernández más tarde, que comercializa la famosa marca El Gaitero—, sus instalaciones, pegadas a la playa, volverán a tener vida. La Xerencia Municipal de Urbanismo ha concedido licencia a la propiedad para la rehabilitación de una de las dos edificaciones en pie y para la reestructuración de la segunda. Ambas, que suman décadas de abandono en una de las fachadas más privilegiadas de la ría de Vigo, se destinarán a usos terciarios. El Concello también da permiso para la reconstrucción de una tercera edificación, que ocupaba la parte posterior de la parcela, en la que se generarán casi una veintena de viviendas. Su demolición se completó en abril de 2013.

Con un presupuesto de ejecución de casi 2,3 millones de euros, el proyecto prevé usos terciarios —no se concretan cuáles, pero podría tratarse de hostelería— en dos edificaciones y residencial en la tercera: estará compuesta de dos plantas de sótano para 50 plazas de garaje y 17 trasteros y planta baja, primera y bajocubierta para 17 viviendas. El conjunto constituye un elemento catalogado en la planificación del Concello de Vigo y en el Plan Básico Autonómico, por lo que, según la Ley 5/2016 de Patrimonio Cultural de Galicia, tiene la consideración de bien que se debe proteger. Se sitúa, según el Instrumento de Ordenación Provisional (IOP) vigente, en suelo urbano consolidado.

La edificación número 1 estaba compuesta originalmente por 108 m² construidos en planta baja, 112 m² en planta primera y 52 m² en planta segunda, con una tipología de vivienda unifamiliar, aunque su último uso reconocido fue el de oficinas al servicio de la fábrica. Presenta una configuración trapezoidal y dispone de dos fachadas exteriores: una da a la calle Canido y otra está orientada a un lateral abierto a la fachada del edificio colindante con frente a Canido, 221. Según los datos recogidos y consta en la licencia, el edificio figuraba como construido en 1919.

Ruina técnica y económica

Tras ser declarado en situación de ruina legal por ruina técnica y económica, se sometió a un vaciado interior, conservándose las fachadas principales de las plantas baja y primera, sustentadas mediante estructura metálica. Debido a la situación de inseguridad hacia la vía pública, fue necesario adoptar posteriormente medidas urgentes para el desmontaje controlado de determinados sillares previamente numerados y amontonados in situ con el fin de garantizar su posterior recolocación en las mismas condiciones.

La edificación número 2 tiene 172 m² construidos en planta baja y otros 172 m² en planta primera. Su último uso fue el de almacén al servicio de la fábrica. Presenta una planta en forma de «P» y dos fachadas exteriores: una da a la calle Canido y otra, al Camiño da Praia de Canido. Fue totalmente reconstruida en el año 1932 sobre una estructura preexistente ya documentada en 1919. Su estado de conservación puede considerarse como regular. Se sometió a actuaciones de conservación.

Recuperacion de las instalaciones de Conservas Cerqueira / Hugo Barreiro

La edificación número 3 se trataba de un conjunto de edificaciones conformado por la unión de una nave industrial, edificaciones auxiliares y cobertizos. Sumaban un total de 1.670 m² construidos en planta baja y su último uso fue industrial. La planta del conjunto tenía forma de huso y presentaba una única fachada exterior hacia el Camiño á Praia de Canido. Según consta en el vuelo americano de 1956, la construcción original fue objeto de una reconstrucción y ampliación total en varias fases: una en el año 1964 y otra posterior en el año 1965. A finales de 2011, fue declarada la situación de ruina legal por causas técnicas y económicas. Las obras de demolición se finalizaron en abril de 2013.

Al considerar que dicha edificación no estaba incluida en el catálogo municipal de bienes protegidos, el Concello no dio traslado a la Consellería competente ni del expediente de ruina ni de la resolución de licencia de derribo. El servicio de Patrimonio Cultural de la Xunta determinó posteriormente que la protección se extiende a la totalidad de las edificaciones de la parcela y que las actuaciones ejecutadas podrían constituir infracción conforme a la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia.

Este departamento condicionó su visto bueno al proyecto que ahora recibe la licencia a la recuperación de los dientes de sierra de la cubierta original de la edificación número 3, el retranqueo respecto al Camiño Silval, el tratamiento de las medianeras como fachadas formales, la distribución de los huecos de fachada coherente con la tipología industrial original y el empleo de referencias estéticas de las naves demolidas.