La UVigo sigue entre las 900 mejores del mundo según la lista de Shanghái

En un ranking de universidades liderado por las todopoderosas Harvard, Stanford, el MIT (Massachusetts of Institute Tecnology) o Cambridge, la UVigo sigue teniendo presencia. Un año más, la institución académica se sitúa entre las 900 mejores del mundo según la lista Shanghái (ARWU), la más prestigiosa a nivel internacional, en 2025.

La universidad viguesa se mantiene por segundo curso consecutivo en el rango de 801-900, tras desplomarse en 2024 hasta 300 puestos de esta lista. La causa de esta caída sigue estando en esta falta de investigadores altamente citados, uno de los criterio que sigue el ranking de Shanghai.

Por su parte, la Universidad de Santiago de Compostela (USC) también se mantiene en la misma franja del año pasado –entre las 600 mejores– mientras que la Universidad de A Coruña (UDC) no está incluida en el ranking.

La UVigo consiguió entrar en esta selecta lista de las mil mejores universidades del mundo en el año 2011, logrando incluirse entre las 500 mejores, un hito que lograría también el año siguiente. Pero la competencia es enorme y la institución olívica terminó saliendo de esta élite mundial. De hecho, desde el 2020 hasta el año pasado, aparecía en el tramo de 501-600; 300 puestos menos que el actual. Eso sí, atendiendo a según qué materias, la UVigo copa puestos de especial relevancia.

Por ejemplo, y atendiendo a los datos del ranking de 2024 –los nuevos aún no están publicados, la Universidad viguesa ocupa el puesto 34 en «Ciencia y Tecnología de los alimentos» y figuraba en el rango 51-75 en el campo de la «Oceanografía». En cuanto a «Ciencias Agrícolas» ocupaba el meritorio rango de 201-300 de las mejores universidades a nivel mundial.

Ranking estatal

Centrándose a nivel estatal, la Universidad de Vigo queda encajada entre las 29 mejores de toda España, superando a la Carlos III de Madrid, a la Universidad de Girona o a la Jaume I de Castellón.

Encabeza esta lista de Shanghái las universidades americanas de Harvard, Stanford y el MIT, la anglosajona Cambridge, la californiana Berkeley, seguida de Oxford, Princeton y Columbia. La primera española que aparece en el ranking es la Universidad de Barcelona (UB), que además está incluida en el rango de las 200 mejores instituciones globales.

Las facultades que están en el top mundial poseen seis características fuera del alcance de las españolas. Así lo indica Carles Ramió, un catedrático de la Universidad Pompeu i Fabra, que reconoce en su libro «La privatización de la universidad» que “la mayoría son privadas con una capacidad financiera que multiplica por 20 a las españolas. Las escasas universidades públicas que están presentes entre las mejores reciben una extraordinaria financiación pública adicional que multiplica por ocho los recursos de las españolas».

A mayores, otro de los criterios que connive en este ranking es el número de profesores o exalumnos que hayan obtenido un premio Nobel o una medalla Fields, su equivalente en matemáticas.