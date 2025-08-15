Más trabajar, menos libros: uno de cada tres jóvenes de entre 15 y 24 años ya no estudia
Solo en un año, la cifra de vigueses en activo en esa franja de edad subió cinco puntos
A partir de los 20, el índice de personas que continúan formándose cae a la mitad mientras que el 22% no está ni trabajando ni estudiando
Vivir para trabajar o trabajar para vivir. ¿Y dónde quedan los estudios? Pues cada vez son más los vigueses que priorizan lo primero frente a la formación académica, bien por necesidad o por considerar que el mercado de trabajo no siempre recompensa las titulaciones.
Según las últimas estadísticas del INE (Instituto Nacional de Estadística), de los 27.672 jóvenes de entre 15 y los 24 años, más de 8.000 no se encuentra cursando ningún tipo de estudio, ni ESO, ni Bachillerato, ni un ciclo de FP ni tampoco grado universitario o lengua en la Escuela Oficial de Idiomas. Nada.
Esta cifra representa al 30% del total, –de estos 27.672–, pero el porcentaje se recrudece más cuando nos fijamos en los datos de las personas mayores de 20, entre los 20 y los 24 años. De estos 13.682 veinteañeros, 6.639 no se encuentran estudiando; concretamente la mitad.
Los datos ya son de por sí bastante llamativos, pero si se comparan con el balance del 2021, primer año con datos sobre la ocupación de los vigueses por franja de edad, el porcentaje de estos jóvenes que se encuentran en activo, es decir, trabajando, subió cinco puntos, pasando de 3.677 a 5.035; siempre según los datos recopilados por el INE.
Frente a los que estudias y trabajan, hay una tercera modalidad que son aquellos jóvenes, también de entre 20 a 24 años, que ni trabajan ni estudian, sino que se encuentran en una situación de inactividad –por encontrarse en una situación de regulación de empleo, al cuidado de familiares, enfermedad o incapacidad, etc.–. Representan el 22% de los 13.682 veinteañeros de la ciudad.
¿Por qué cada vez más jóvenes optan por lanzarse al mundo laborar en lugar de continuar con sus estudios? Para Agustín Sobral, ex director y profesor del IES de Teis, el problema no reside tanto en el sistema educativo como en la motivación de la persona.
«Pienso que los jóvenes de hoy en día se saben mover muy bien; muchos ya buscan una cualificación o capacitación a través de los cursos que realiza su propia empresa. Prefieren escalar rangos así que a través de la formación en Grados Universitarios o Ciclos de FP. Al final son muchos años de estudios y no siempre el título te garantiza la empleabilidad», señala el docente, quien también valora la necesidad de «mano de obra» en las empresas.
Por su parte, para Malores Villanueva, doctora en Filología, profesora y actual directora del IES Álvaro Cunqueiro prevalece la falta de conocimiento de los estudiantes de las posibilidades formativas una vez terminan la ESO.
«Inflúe moito o entorno familiar, as necesidades de cada un, pero tamén a falta de orientación. No noso centro contamos con un único orientador e está moi implicado: acudimos a feiras universitarias, visitamos centros de FP, temos charlas, potenciamos tamén os test de inclinación laboral para determinar os seus estudos... o orientador nos centros educativos debería ser unha figura de referencia», concluye la pedagoga.
De la problemática del abandono en la ESO a la «pérdida de relevancia social» de los estudios
Para el sociólogo de la Universidad de Vigo, José Durán, no se puede acotar a un único motivo o causa este descenso en el interés o preferencia por los estudios en detrimento del mercado laboral; sino que se debe a un conjunto de factores que van desde la «problemática» del abandono temprano en la ESO a la «pérdida de la relevancia social» de los estudios.
«Muchos jóvenes aprecian que los estudios no conducen a una movilidad social, ni pronta ni retardada. Antes se pensaba en trabajar o ahorrar para formar una familia, comprar un coche, una casa... ahora a los jóvenes les preocupa más el poder participar del ocio experimental y del consumo. Hay una mentalidad muy distinta y ahora si se quiere relevancia social se necesita el dinero y el tiempo para poder disfrutar de ella», valora el profesional de la UVigo.
