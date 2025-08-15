San Roque revive entre pregón, música y tradición
El inicio de los cuatro días de fiesta del barrio vigués trae actividades para todas las edades e importantes conciertos, como el de la orquesta «Mondragón». Alberto Cunha, vecino ilustre y pregonero de esta edición: «Las romerías no se explican, se ven y se viven y no se enseñan sino que se transmiten».
La finca de San Roque volvió a convertirse en el corazón festivo de Vigo. Con el olor de las típicas sardinas mezclado con la leve brisa de este caluroso agosto y las calles abarrotadas de vecinos, la romería más popular y antigua de la ciudad abrió oficialmente el espectacular programa de este año.
Su apertura por todo lo alto, lo hizo con tres ingredientes imprescindibles: un pregón sentido, música para todas las edades y una noche de verbena con la Orquesta Mondragón que dio paso a un fin de semana de festejo.
El encargado de dar el pistoletazo de salida fue el actor, músico y humorista vigués, Alberto Cunha. Este confesó a FARO que en el momento en que la hermandad le propuso ser el pregonero, no dudó en aceptar. «Me lo pensé un poco», bromea «es decir, 30 segundos, no tardé mucho tiempo en decir sí».
Cunha recuerda con nostalgia el San Roque de su infancia: «La procesión siempre fue muy impresionante y la finca estaba abarrotada de gente». Rememora también como podías llevarte pollitos pintados de colores a casa, algo que hoy, además de impensable, califica como «bizarro».
Aunque el discurso corra a su cargo , tiene muy claro que «las romerías no se explican, se ven y se viven y no se enseña, sino que se transmiten», explica, la idea que impregnó todo el pregón.
Tras la alocución, la noche continuó con la fresca energía de la banda «A polémica banda dos Bechuchos», una banda versátil que mezcla el rock y la música popular gallega. Su repertorio, formado por versiones de grandes éxitos que repasan diferentes épocas y lugares, sumado a las melodías populares de Galicia, pondrán a bailar a todo el barrio.
Ya bien entrada la noche, el turno fue para la orquesta Mondragón que este año elige Vigo, entre otras ciudades del país, para celebrar su 40 aniversario del álbum «Rock and Roll Circus». Entre acordes, luces, ‘covers’ y ‘hits’ nacionales e internacionales que viven en la memoria de todos, Javier Gurruchaga dio un espectáculo lleno de ritmo y diversión. La pista se mantuvo llena hasta entrada la madrugada, demostrando que el espíritu festivo de San Roque sigue tan vivo como cuando empezó en el siglo XVI.
El día de ayer fue solo el principio. Hoy a las 22.30 llega una de las citas más esperadas: Stage Maketón de LOS40 Vigo. Este proyecto histórico apoya la música local desde hace más de tres décadas. El primero de estos dos conciertos es el trío musical «Malfinde» con su mezcla de punk y melodías pop. Para finalizar la verbena de este festivo con el potente rock de «Stoned at Pompeii».
Mas allá de la música y de la diversión, la romería de San Roque mantiene su importacia cultural y social para la ciudad. Estos 4 días que unen generaciones, refuerzan la identidad local y celebra la historia de Vigo, recordándonos que las fiestas tradicionales no solo entretienen, sino que también construyen comunidad y fortalecen la memoria colectiva. Con un arranque tan potente, San Roque 2025 presenta un fin de semana donde tradición, música y convivencia se entrelazan para recordarle a Vigo que sus romerías siguen latiendo con fuerza, una cita
señalada en el calendario vigués.
