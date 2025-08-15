Redondela exige un presupuesto para la Escuela Infantil de Chapela
El Concello asegura que no existe un compromiso firme por parte de la Xunta
El Concello de Redondela insta a la Xunta de Galicia a formalizar el presupuesto para la creación de la Escuela Infantil de Chapela, cuya construcción fue anunciada por el gobierno autonómico en 2019.
Según la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, los últimos acercamientos entre ambas instituciones se produjeron en 2021, cuando el concello se comprometió a facilitar la edificación del centro en la finca de Ginaria, y propuso encargarse de la redacción del proyecto «sempre e cando exista un convenio asinado no que a Xunta se comprometa a achegar o orzamento necesario».
El gobierno Municipal afirma no se han producido desde entonces reservas de ningún presupuesto con este fin por parte de la Xunta. Además aseguran que las reuniones que Digna Rivas solicitó «en reiteradas ocasións dende o comezo do actual mandaot» con la consejera responsable del área, Fabiola García, han quedado sin respuesta hasta ahora.
Desde el concello consideran que el proyecto de la Escuela Infantil de Chapela «é unha necesidade urxente para as familias da parroquia», y consideran que sus deberes «están feitos» mientras siguen a la espera de que la Xunta ejecute la obra en el solar que «está á súa disposición dende hai catro anos, ero en todo este tempo a consellería de Política Social non reservou cartos para construír a Escola Infantil».
