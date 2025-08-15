El PSdeG ve «lógica» la reivindicación viguesa de tener el grado de Medicina

El PSdeG mueve ficha en la batalla abierta desde hace semanas alrededor de los estudios de Medicina en Galicia, con un grupo de trabajo conformado para explorar las opciones de descentralización del título que imparte en exclusiva la Universidad de Santiago de Compostela o, en su caso, crear nuevas facultades en Vigo y A Coruña. Los socialistas gallegos defienden como «lógicas» las aspiraciones de los gobiernos locales vigués y coruñés de aspirar a una titulación propia y culpa a la Xunta del problema creado «por su política centralista y obcecada de colpasar el mundo institucional en Santiago».

El portavoz de la ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, recordó que se ha llegado a esta situación «por un acuerdo —el de 2015— de descentralización que no se cumple» y recuerda que hoy se producen 405 titulados al año cuando se piden más de 500 mir «para que se formen. Torrado invita a «activar un plan global con dos potencias enormes —Vigo y A Coruña— que la Xunta pretende olvidar».

El socialista invita al Gobierno gallego a «no colapsar toda Galicia en la zona vieja de Santiago» y recuerda que las reivindicaciones viguess y coruñesas «no son localistas, sino autonomistas».

En este sentido, Torrado destaca que tanto Vigo como A Coruña «no tendrían problemas que los estudiantes puedan comenzar Medicina con 18 años» en ambas ciudades, viendo «posible» tres facultades en la Comunidad.

«No tiene sentido que se necesiten más médicos y no se haga por una cuestión de cerrazón. El problema lo creó la Xunta y quiere cerrarlo en falso, así va a ser difícil un acuerdo», zanjó.