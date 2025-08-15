El PP reclama a Renfe la modernización del Tren Celta: «Es inaceptable»

El grupo municipal del Partido Popular exige a Renfe la modernización del Tren Celta, un «servicio público necesario» para conectar Galicia y Portugal, y tildó de «inaceptable» el «continuo deterioro» que sufre esta línea, cuyo servicio se verá afectado a partir del domingo con la implantación de un «intolerable» trasbordo en Viana do Castelo.