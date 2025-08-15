La Policía avisa de las deficiencias de seguridad en la Ciudad de la Justicia
La reciente fuga de una detenida de los calabozos del complejo judicial vigués fue el detonante del informe elaborado por la comisaría, que ya fue elevado a TSXG y Xunta
La fuga protagonizada esta pasada primavera por una delincuente habitual que permanecía en calidad de detenida en los calabozos de la Ciudad de la Justicia de Vigo ha sido el detonante que ha llevado a la Policía Nacional a elaborar un informe en el que advierte de las deficiencias de seguridad existentes en dichas celdas y de otras «zonas vulnerables» en la gran torre judicial de Pizarro. El escrito policial ya fue elevado al TSXG, que a su vez acordó dar traslado del mismo a la Dirección Xeral de Xustiza dependiente de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes «para su conocimiento» y, en su caso, «adopción de las medidas necesarias» de cara a subsanar los problemas que se exponen. Fuentes de la Xunta confirmaron ayer que ya recibieron dicho informe y que «algunas de las incidencias detectadas ya están resueltas», aunque sin concretar más información.
Fue el máximo responsable de la comisaría de Vigo-Redondela, Ramiro José Gómez, el que remitió el informe que, tras ser elevado por el juez decano Germán Serrano, fue abordado en la Comisión de la Sala de Gobierno del TSXG celebrada el 23 de julio. Este escrito se elaboró semanas después de que una mujer que permanecía arrestada en uno de los calabozos de la Ciudad de la Justicia a la espera de ser puesta a disposición judicial lograse abrir a golpes la puerta de dicha celda: dado que ya había estado detenida en otras ocasiones y conoce bien el edificio judicial, consiguió además, sin que nadie se diese cuenta, abandonar el complejo y salir a la calle, aunque poco después pudo ser localizada y arrestada de nuevo.
Los cierres de las celdas, videovigilancia y alarmas
Aunque no trascendió el contenido del informe, distintas fuentes consultadas conocedoras de la problemática existente indican que en relación concretamente con los calabozos es preciso mejorar el sistema de cierre de las puertas de las celdas, agregando que otra de las necesidades prioritarias es la de «reforzar y modernizar» el sistema de videovigilancia, que es «manifiestamente mejorable». También sería idóneo, indican las mismas fuentes, contar con un sistema de alarmas en las puertas de las zonas más vulnerables para que la alerta llegue de inmediato a la zona del control de seguridad. «La seguridad debe ser máxima en un edificio al que a diario son conducidos detenidos y reclusos», exponen. La necesidad de más vigilantes de seguridad y policías nacionales es otra de las demandas que están latentes. Los recortes de personal que hubo tras el traslado desde la calle Lalín a Pizarro ya motivaron protestas en su día.
Los sindicatos policiales apoyan las reivindicaciones de la comisaría. «Los problemas detectados en la Ciudad de la Justicia no son responsabilidad de los mandos policiales, que, de hecho, han advertido de las deficiencias; quien debe poner los medios para solventarlos es la Xunta, que tiene la competencia sobre el edificio», afirma Alejandro Cousiño, secretario general de JUPOL en Pontevedra. Agustín Vigo, portavoz del sindicato CEP, insta también a solucionar las deficiencias, avisando de que no deben recaer sobre el personal encargado de la vigilancia las carencias de medios materiales existentes.
Catorce celdas conectadas con un circuito interno de ascensores y largos pasillos
La Policía Nacional acaba de poner el acento en los problemas detectados en la zona de calabozos de la sede judicial de Pizarro. Pese a esas deficiencias, la situación ha mejorado, y mucho, con respecto a la que había en la calle Lalín, donde la imagen de detenidos y reos esposados y custodiados por agentes policiales por los pasillos generales del edificio, a la vista de todos, formaba parte del día a día. Eso ha pasado a la historia: las celdas –hay un total de 14– están ahora conectadas con un circuito interno y reservado de ascensores y largos pasillos para trasladar a los arrestados a los distintos juzgados y salas de vistas, destacando el que conecta directamente con el juzgado de guardia y con el de Violencia sobre la Mujer.
Junto a las deficiencias de seguridad expuestas por la comisaría en su informe, algunas de las cuales ya han sido solventadas según aseguró ayer la Dirección Xeral de Xustiza, hay un problema que persiste pese a las medidas que ya fueron adoptados. Y ese es el de la mala acústica existente en la «macrosala» de la Ciudad de la Justicia, que continúa dificultando sobremanera la celebración de juicios. Además de las vistas a las que asisten grupos de estudiantes en el marco del programa «Educar en Xustiza», en esa gran sala, la mayor de Galicia, se celebran los juicios con jurado popular –generalmente son por delitos de homicidio o asesinato– y otros en los que hay un elevado número de acusados y/o partes personadas. Fue el caso, por ejemplo, del «macrojuicio» por la cocaína del «Karar», aún pendiente de sentencia. Los problemas de sonido fueron evidentes en esa vista, hasta el punto de que una de las jornadas se suspendió para buscar soluciones técnicas.
