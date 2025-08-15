El Plan de Emergencia se activa con 550 efectivos

Vigo se pone en guardia «con capacidad de reacción en 2 minutos». El Concello reunió este jueves al comité asesor del Plan de Emerxencia Municipal ante la amenaza de que los incendios que golpean a toda Galicia vuelvan a afectar a la ciudad. Dirigido por el alcalde, Abel Caballero, el dispositivo está formado por más de medio millar de efectivos entre los agentes de Policía Local, Bomberos y los responsables de parques y jardines de FCC. En la reunión en Praza do Rei estuvo presente el teniente de alcalde y responsable de Fomento, Javier Pardo, la concelleira de Seguridiade, Patricia Rodríguez, el concelleiro de Parques y Jardines, Ángel Rivas, la conselleira de Medio Ambiente, Nuria Rodríguez, y la de Bienestar Social, Yolanda Aguiar. A ellos se sumaron los jefes de bomberos, policía, servicios centrales municipales, Aqualia, FCC y Vitrasa.

El regidor explicó que «desde hace 25 días todos los servicios del Concello de Vigo están con atención a lo que pueda suceder a efectos de incendios forestales», elevándose ayer a la «máxima atención, vigilancia y prevención»·. A pesar de que el Plan de Emerxencias ya tiene fijados varios protocolos, Caballero quiso incidir en «cobrar conciencia» para reaccionar ante el primer aviso. En ese sentido señaló que desde el 1 de julio realizaron 201 actuaciones de prevención en zonas forestales para disuadir a los pirómanos.

El operativo incluye a los 108 bomberos de la ciudad —56 de forma inmediata— que ya han acudido a varios fuegos en el resto de la comunidad, los 339 policías locales (99 por turno) y los 110 trabajadores que atienden los parques forestales vigueses. En el caso de los funcionarios la cifra se podría aumentar de forma inmediata.

A todos ellos se suma el dron subacuático comprado por el gobierno local destinado a labores de salvamento marítimo y rescate en los 7 kilómetros de litoral de la urbe. Su coste fue de 25.000 euros y está habilitado también para actuar en caso de incendio gracias a las tecnologías incorporadas.