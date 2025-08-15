Casi la mitad de los futuros universitarios de Vigo aspira a ser autónomo
La vocación decanta la elección del grado a estudiar y no hay preferencia por el país de trabajo
Vocación, salidas laborales, buen salario... Son los tres pilares que cualquier estudiante valora, a priori, a la hora de escoger su carrera o título. Pero sí hay una que se decanta por encima de las demás es la primera. Los futuros universitarios de Vigo, prácticamente el 70%, tienen claro que priorizan su afinidad o gusto por una profesión en concreto en lugar de otras motivaciones. Este es uno de los resultados de la encuentra realizada por Unitour, el salón de orientación universitaria que todos los años visita Vigo para asesorar a los jóvenes estudiantes.
Otra de las cuestiones en las que coinciden buena parte de los bachilleres de la ciudad es cómo les gustaría ejercer su profesión. El 41% de los encuestados reconoce que les gustaría poder montar su propio negocio, frente a l 31% que lo haría en una empresa privada o el 25% restante aspira a un puesto público.
En lo relativo al lugar en el que estudiarán su titulación, el 56% prefiere quedarse en su provincia o comunidad, mientras que un 33% se desplazará a otra parte de nuestro país, y un 11%, lo estudiará fuera de España.
Cuando se les pregunta dónde les gustaría trabajar, las cifras varían ligeramente. Un 26% preferiría desarrollar su carrera profesional en Galicia, mientras que un 15% se trasladará a cualquier parte de España. Por su parte, a un 36% le es indiferente, pudiendo trasladarse a donde encontrarse un empleo, mientras que el 23% lo buscará directamente fuera de nuestras fronteras.
Eso sí, donde más equidad hay es en el área de estudio, donde un 24% se decantaría por Ciencias Sociales y Jurídicas y un 27% lo haría por Ingeniería.
