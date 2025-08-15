Una ITV caducada delata un delito de quebrantamiento

La Policía Local detuvo la madrugada del martes a un hombre de 45 años por supuestamente saltarse una orden de alejamiento vigente sobre el domicilio de su expareja. Ocurrió en Martínez Garrido, cuando el varón iba en un vehículo con la ITV caducada. En esa intervención, los agentes vieron que estaba quebrantando el alejamiento al estar a menos de 50 metros de la casa de su ex, por lo que lo arrestaron.