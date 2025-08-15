Una ITV caducada delata un delito de quebrantamiento
La Policía Local detuvo la madrugada del martes a un hombre de 45 años por supuestamente saltarse una orden de alejamiento vigente sobre el domicilio de su expareja. Ocurrió en Martínez Garrido, cuando el varón iba en un vehículo con la ITV caducada. En esa intervención, los agentes vieron que estaba quebrantando el alejamiento al estar a menos de 50 metros de la casa de su ex, por lo que lo arrestaron.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- Se restablece la alta velocidad entre Galicia y Madrid tras 5 horas pausada por las llamas en Ourense
- Amancio Ortega desembarca en Aldán
- El cocinero gallego con estrella Michelin que ahora toca y canta en la calle Príncipe de Vigo
- Cara y cruz de la playa de As Pipas