Interceptado tras conducir a gran velocidad y sin carné por el monte Vixiador

La Policía Local de Vigo interceptó ayer a un joven al que sorprendieron conduciendo a gran velocidad, con riesgo para los demás usuarios de la vía, por la zona del monte Vixiador. Los agentes fueron tras él y le dieron alcance ya fuera de la ciudad olívica, en el término municipal de Redondela, donde comprobaron que el chico, de 28 años, iba al volante sin permiso de conducción, motivo por el que le atribuyen un delito contra la seguridad vial.

La intervención fue ayer por la tarde. La persecución policial se produjo a raíz de detectar al joven en la zona de Vixiador realizando una conducción «agresiva», según las fuentes consultadas. Iba a elevada velocidad e hizo algún derrape.