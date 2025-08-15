Marías de Vigo: alma y fuerza de la ciudad

En la ciudad muchos de sus vecinos creen que el que manda es San Roque, pero la verdadera jefa lleva siglos siendo una mujer. Oficialmente la patrona de Vigo es la Virgen María en advocación de la Asunción, y su día grande se celebra cada quince de agosto. El vínculo entre la patrona y la urbe se remonta al siglo XVII cuando la fe y la supervivencia iban de la mano, así, los vigueses le encomendaron a la Virgen protección y buena mar. Aunque no fue hasta el año 1817 que el Concello la proclamó de forma oficial patrona.

La figura femenina que protege Vigo

Desde entonces este día es más que una cita religiosa: es un llamamiento a la memoria de la ciudad. Un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, quien protege a Vigo es una figura femenina. Y quizá por eso no sorprende que, dos siglos después, este puerto náutico siga teniendo a mujeres que, como su patrona, sostienen y marcan el rumbo del timón.

Hoy esta fuerza femenina se encarna en Marías de carne y hueso que siguen inspirando: María Castro, María Pérez Araújo, María Oruña o María Foscaldo, son algunas de las viguesas que, en distintas profesiones, tienen el mismo compromiso con su tierra.

Marí­a Castro posa en la alfombra roja de los Premios Feroz 2025 / Eduardo Parra

Ante los focos: María Castro

María Castro, actriz de cine, teatro y televisión, es uno de los rostros más reconocidos de Galicia. Para ella compartir nombre con la patrona es «todo un honor» y una conexión especial con su ciudad natal. Sus inicios en el mundo de la interpretación fueron en la ciudad que tanto recuerda: «Vigo es mi familia, mi cultura, es el olor, su comida. Cada vez que regreso a la tierra hay algo sensorial que se despierta en mi», explica emocionada. A pesar de que «María somos muchas» como ella dice, la sangre salada la hace única en su sector. Aunque sus personajes no estén directamente inspirados en la urbe, reconoce que siempre que puede deja salir su acento y su «soniquete» gallego, como sello personal que conecta directamente con sus raíces.

«Vigo es mi familia, mi cultura, es el olor, su comida» María Castro — Actriz

Su nombre está cargado de significado, por eso ha querido hacer lo mismo con el de su segunda hija: «Nos dimos cuenta de que el nombre que nos gustaba, Olivia, provenía del olivo, el árbol de la paz, que al fin y al cabo es el árbol de Vigo».

Marías de Vigo: alma y fuerza de la ciudad | MARTA G. BREA

En la cancha: María Araújo

Alejados del cine, en las canchas, otra María ha hecho historia: María Pérez Araujo, jugadora internacional con la selección española de baloncesto, que comenzó a escribir su historia con solo 14 años al debutar con el Celta, convirtiéndose en la más joven en lograrlo. El sentimiento de compartir nombre con la patrona se mezcla, para ella, con la gratitud hacia una ciudad que ha sido clave en su formación y su carrera. «Volví con la selección española a jugar los partidos amistosos el verano pasado, antes de los juegos, fue muy especial», explica con cariño.

«Sentir el cariño de la ciudad siempre es gratificante» María Araujo — Jugadora de baloncesto

A las jóvenes que sueñan con seguir sus pasos les recuerda que: «hay muchas maneras de llegar y que siempre se lleva desde el esfuerzo y el trabajo y la humildad».

Marías de Vigo: alma y fuerza de la ciudad | JOSÉ LORES

Las páginas de María Oruña

En el mundo de las letras, María Oruña ha convertido a Vigo en un personaje literario. Autora de éxito y referente en la literatura gallega contemporánea, en su última novela, «El albatros negro», la ciudad de su corazón resuena en cada palabra: «El carácter de los vigueses , el paisaje y la gastronomía era muy importante, para mi, mostrarlo».

«Decidí quedarme aquí porque es donde debo estar» María Oruña — Escritora

Ella ha decidió no abandonar su ciudad aunque vivir en ella le suponga renunciar a las facilidades profesionales de una gran urbe, lo tiene claro: «Vigo es mi ciudad y es un lujo vivir aquí».

Marías de Vigo: alma y fuerza de la ciudad | CEDIDA

María Folcado pero María Virtudes en el mundo digital

Por último, desde del humor y de las redes sociales, María Foscaldo ha conquistado a miles de personas con su personaje «María Virtudes». Esta es una vecina «repunante, cotilla, egoísta y criticona» que provoca auténticas carcajadas porque todo el mundo conoce a una persona así.

María, la verdadera, reconoce que antes no le gustaba su nombre por ser demasiado «común», pero con el paso del tiempo afirma que «es un orgullo como viguesa compartir nombre con la patrona». Para ella la urbe es su hogar y «la mejor ciudad del mundo» algo que traslada al mundo digital.

En la Asunción de la Virgen, Vigo no solo honro a su patrona celestial, sino a todas las Marías que caminan por sus calles, trabajan en sus empresas, llenan sus teatros, sus canchas y sus libros. También a las mariscadoras, vendedoras, costureras, hosteleras, costureras... mujeres que representan la protección, constancia y orgullo de la ciudad. Aquí donde las olas rompen y la brisa trae olor a salitre, ser María no es solo llevar un nombre: es llevar Vigo en e corazón.