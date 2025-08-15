El 50% de los test COVID realizados en los centros de salud de Vigo dan positivo

En las últimas semanas los centros de salud del área sanitaria de Vigo están recibiendo un importante volumen de pacientes con síntomas respiratorios. Febrícula, congestión nasal… Unos signos que son más típicos de meses como diciembre y enero, cuando se suele producir el pico de la gripe.

En la gran mayoría de casos, los médicos están realizando test de COVID. Y su sorpresa es que aproximadamente la mitad de los pacientes que llegan con esos síntomas están dando positivo en coronavirus.

«Aunque una gran mayoría de la población está inmunizada, a los que están dando positivo les decimos que tengan cuidado y que eviten el contacto íntimo con otras personas, especialmente con los mayores o todos aquellos que tienen un estado de salud delicado», explica Alberto Pazos, médico de familia del centro de salud de Sárdoma.

Por lo general, los sanitarios de atención primaria destacan que todos aquellos pacientes que entran en los ambulatorios con síntomas respiratorios lo hacen con mascarilla, actuando de forma responsable para evitar posibles contagios a otras personas en un entorno tan delicado. En otros lugares cerrados como centros comerciales o supermercados también se está viendo un importante volumen de clientes que llevan mascarilla.

Hay que apuntar, no obstante, que prácticamente ningún paciente con COVID está siendo derivado al hospital. Y es que los síntomas son leves: los médicos de familia les recetan paracetamol y en unos días deberían encontrarse mejor.

El repunte de COVID durante este verano también se aprecia en las farmacias viguesas, con un aumento considerable de la venta de los famosos test de antígenos. Es decir, aquellos ciudadanos con síntomas relacionados con el coronavirus deciden ellos mismos hacerse un autotest para determinar si está o no infectado y tomar las medidas oportunas.

Sin ir más lejos, la mascarilla ha vuelto a ser obligatoria en Urgencias del hospital Montecelo, en Pontevedra, debido a la aparición de un brote de COVID en este servicio. Así se informó a los pacientes y acompañantes que acudían ayer a esta unidad del hospital. Tanto enfermos como familiares, así como el personal sanitario, deben utilizar este método de protección. Además, se ha limitado el número de acompañantes. Según indican usuarios del servicio no se permite el paso a personas que acudan con los pacientes salvo que sea estrictamente necesario, y en este último caso, solo uno por caso.

Una vez más, por tanto, se comprueba que el COVID no es una patología estacional. Puede haber picos de contagios prácticamente en cualquier momento del año. Aunque la pandemia se ha dado por acabada hace tiempo, Sanidad insiste en seguir las recomendaciones de vacunación frente a microorganismos respiratorios, realizar higiene de manos con agua y jabón o con gel hidroalcohólico regularmente y después de tener contacto con secreciones respiratorias.

Además, se refiere a medidas ordinarias como cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar, usar pañuelos desechables para contener las gotitas respiratorias o las secreciones y después de usar esos pañuelos depositarlos en una bolsa de basura.

Aunque el COVID parece haber pasado a un discreto segundo plano en los últimos tiempos, al menos en lo que a grandes titulares se refiere, tras haber segado la vida de 4.211 personas en Galicia, todavía sigue presente en la comunidad. La Xunta de Galicia mantiene una página con la información de casos actualizada, aunque solo referida a los centros públicos. En el área sanitaria de Vigo hay actualmente 133 pacientes con infección activa, 28 de ellos en el hospital Álvaro Cunqueiro.