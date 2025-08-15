El 95% de la gente empobrecida en la urbe son mujeres con hijos

Mujeres con hijos a su cargo sin ayuda parental. Es el perfil que más se repite entre las personas que se encuentran en el umbral de pobreza o en situación de pobreza extrema en la ciudad. Son el 95%, aproximadamente, según indica el foro socioeducativo Os Ninguéns, que cumple 10 años ayudando a vecinos sin recursos para poder salir adelante. Por el aniversario, ha actualizado su nombre debido, precisamente, a la absoluta predominancia femenina en los casos que abordan: As Ninguéns.

El contacto diario con personas empobrecidas permite a este colectivo «tener una visión bastante próxima a la realidad». «En estos años, la gente que acude a nosotros cuando hacemos actos en la vía pública o por correo nos comenta su situación. Hemos ido observando que casi todas estas personas suelen ser mujeres bastante jóvenes, familias monomarentales, con dos hijos o tres como mucho, y nos preguntan qué pueden hacer», explica Antón Bouzas, portavoz de As Ninguéns.

Deja claro que el colectivo, «salvo algún caso de extrema necesidad», no ofrece ayudas directas, sino «acompañamientos solidarios». «Pretendemos que sean las instituciones públicas las que den respuesta a las necesidades de la población en situación de pobreza», indica antes de señalar que estas familias sufren dificultades a pesar de las ayudas que reciben, en gran parte, por el elevado coste de la vivienda en la ciudad, donde el precio medio del alquiler ha subido más de un 65% en los últimos 10 años. Es una quimera encontrar un piso por menos de 500 euros al mes y las opciones para familias no bajan de 650 euros.

La pobreza en Galicia / Hugo Barreiro

"Viven un auténtico calvario"

«La vivienda nunca debe suponer más del 35% de los gastos. Este es su problema principal», comenta. Añade que muchas de las personas empobrecidas se ven obligadas a residir en hostales o infraviviendas, por lo que, si no son de la ciudad, les resulta muy complicado empadronarse, paso previo para acceder a las ayudas. Alquilar es imposible sin una nómina y un adelanto. «Viven un auténtico calvario. Muchas mujeres temen acudir a los servicios sociales por miedo a que se inicie un proceso de valoración que culmine con la asunción de la tutela de sus hijos por parte de las instituciones públicas», destaca Antón Bouzas, que reclama más personal en servicios sociales del Concello: «Dan citas para dos o tres meses».

Los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) son esperanzadores, pero queda mucho camino por recorrer. En base a la información más actualizada (de 2023) de este departamento, la olívica es la ciudad gallega con la tasa de riesgo de pobreza más reducida. Menos de una de cada 10 familias tienen una situación económica crítica.

Centro de O Rebullón

As Ninguéns reclama celeridad para que esté cuanto antes el centro de cuidados intermedios que integrará el macroproyecto sociosanitario pionero en España que la Xunta levantará en el antiguo hospital de O Rebullón, en el concello de Mos. «Es importantísimo y necesario», subraya Bouzas.