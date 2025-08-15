El 95% de la gente empobrecida en la urbe son mujeres con hijos
El foro As Ninguéns advierte que el elevado precio de la vivienda es uno de sus grandes obstáculos
Mujeres con hijos a su cargo sin ayuda parental. Es el perfil que más se repite entre las personas que se encuentran en el umbral de pobreza o en situación de pobreza extrema en la ciudad. Son el 95%, aproximadamente, según indica el foro socioeducativo Os Ninguéns, que cumple 10 años ayudando a vecinos sin recursos para poder salir adelante. Por el aniversario, ha actualizado su nombre debido, precisamente, a la absoluta predominancia femenina en los casos que abordan: As Ninguéns.
El contacto diario con personas empobrecidas permite a este colectivo «tener una visión bastante próxima a la realidad». «En estos años, la gente que acude a nosotros cuando hacemos actos en la vía pública o por correo nos comenta su situación. Hemos ido observando que casi todas estas personas suelen ser mujeres bastante jóvenes, familias monomarentales, con dos hijos o tres como mucho, y nos preguntan qué pueden hacer», explica Antón Bouzas, portavoz de As Ninguéns.
Deja claro que el colectivo, «salvo algún caso de extrema necesidad», no ofrece ayudas directas, sino «acompañamientos solidarios». «Pretendemos que sean las instituciones públicas las que den respuesta a las necesidades de la población en situación de pobreza», indica antes de señalar que estas familias sufren dificultades a pesar de las ayudas que reciben, en gran parte, por el elevado coste de la vivienda en la ciudad, donde el precio medio del alquiler ha subido más de un 65% en los últimos 10 años. Es una quimera encontrar un piso por menos de 500 euros al mes y las opciones para familias no bajan de 650 euros.
"Viven un auténtico calvario"
«La vivienda nunca debe suponer más del 35% de los gastos. Este es su problema principal», comenta. Añade que muchas de las personas empobrecidas se ven obligadas a residir en hostales o infraviviendas, por lo que, si no son de la ciudad, les resulta muy complicado empadronarse, paso previo para acceder a las ayudas. Alquilar es imposible sin una nómina y un adelanto. «Viven un auténtico calvario. Muchas mujeres temen acudir a los servicios sociales por miedo a que se inicie un proceso de valoración que culmine con la asunción de la tutela de sus hijos por parte de las instituciones públicas», destaca Antón Bouzas, que reclama más personal en servicios sociales del Concello: «Dan citas para dos o tres meses».
Los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) son esperanzadores, pero queda mucho camino por recorrer. En base a la información más actualizada (de 2023) de este departamento, la olívica es la ciudad gallega con la tasa de riesgo de pobreza más reducida. Menos de una de cada 10 familias tienen una situación económica crítica.
Centro de O Rebullón
As Ninguéns reclama celeridad para que esté cuanto antes el centro de cuidados intermedios que integrará el macroproyecto sociosanitario pionero en España que la Xunta levantará en el antiguo hospital de O Rebullón, en el concello de Mos. «Es importantísimo y necesario», subraya Bouzas.
Piden un acuerdo de urgencia entre el Concello y la Xunta
Una de las demandas recurrentes de As Ninguéns es que Xunta y Concello creen un consorcio para facilitar el acceso a la vivienda en Vigo, donde los precios tanto en arrendamiento como en venta son prohibitivos para una gran parte de la sociedad, más todavía para quienes están en riesgo de exclusión. «Queremos deixar ben claro que todo o que baixe de 50 vivendas habitables e confortables en réxime de aluguer social é insuficiente», aseveró el colectivo en un comunicado leído frente al Concello esta semana, aprovechando la celebración del pleno para la ampliación del presupuesto, que permitirá la creación de una empresa pública municipal de vivienda y la puesta en marcha de medidas para facilitar el acceso a un hogar, entre otros cometidos. As Ninguéns añade que «é moi urxente que dispoñan desa cantidade de alternativas habitacionais as familias viguesas, sobre todo, as monomarentais, tendo en conta dos dereitos das menores que sofren especialmente os procesos de despexos». Solicita, por tanto, que, «con urxencia, se poña en marcha un dispositivo residencial que sume 50 prazas para persoas sen fogar con habitacións individuais con un confort básico, de intimidade, admitindo mascotas e cun programa de inclusión real na vida sociocomunitaria do barrio». «10 días de estancia nos albergues, sabendo que despois voltan ás rúas, é unha crueldade institucional; hai que mudar este paradigma xa», reclama.
