La Xunta destina cerca de 138.000 euros a 22 planes que persiguen dinamizar las Illas Atlánticas

La Xunta apoya con algo más de 138.000 euros 22 actuaciones impulsadas por ayuntamientos, empresas, instituciones sin fines de lucro y particulares en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional marítimo-terrestre de las Illas Atlánticas de Galicia.

