Vigo ya dispone de 40 VTC pese a no tener licencia y poder ser sancionados
La directriz de la empresa mayoritaria, Unauto VTC, es que sigan ejerciendo: presentaron (y lo seguirán haciendo) un recurso contra todas las penalizaciones que les lleguen
Coger un VTC, en el caso de Vigo a través de Uber, ya es tan sencillo como llamar a un taxi. Solo hace falta tener la aplicación. Dependiendo de la demanda, puede incluso llegar antes. La diferencia es que los primeros no tienen licencia para ejercer y pueden ser sancionados por la Policía Local. Son ya 40 y funcionan impunemente «por orden de la empresa», tal y como confiesa uno de sus chóferes. No se libran de ser localizados y sancionados, pero tienen la orden de continuar en cualquier caso.
El presidente de la cooperativa de taxis en Vigo, Emilio Mosquera, señala que no tienen autorización más que para servicios interurbanos. «Además, no pueden circular por zonas de alta demanda, lo aclara una sentencia del Supremo», añade. O Marisquiño fue uno de esos eventos multitudinarios en los que hubo ambos transportes. «Cobraban verdaderas burradas al usuario. En muchos casos el doble que el taxi», asegura.
José Manuel Berzal, el responsable de Unauto VTC, la patronal mayoritaria de este tipo de vehículos en Vigo, asegura que no pretende competir, sino dar un servicio que no está cubierto. «No queremos perjudica al taxi, solo implementar la escasez de oferta», dice. «Nadie es ajeno a que la ciudad de Vigo está creciendo y a que su población flotante ya no es estacional, sino que viene durante todo el año por el turismo. No hay capacidad para darles servicio», afirma.
Según Berzal, Vigo no tiene ninguna normativa que prohiba al sector de la VTC realizar servicios urbanos, pero busca respuestas a nivel gallego: «Nosotros como patronal instamos a la Xunta a que haga una normativa de ámbito autonómico, como se hizo en Madrid o Andalucía»..
Niega la existencia de un régimen sancionador y avisa de que seguirán funcionando, presentando un recurso contra todo lo que les llegue. Por el momento, la Policía Local detectó alrededor de una docena, en ocasiones tras ser avisados por taxistas.
Que se una el taxi
Berzal está convencido de que si el taxi se uniese a ellos, si se anunciase en su plataforma, se incrementarían los ingresos.
En Vigo ya hay algunos taxis que se anuncian en Uber. Desde la app se pueden pedir ambos servicios: en uno se anuncia el precio por adelantado y el otro va, como siempre, por taxímetro.
Viajar de Samil al centro... y pagar en Ámsterdam
Día 19 de julio de 2025. Un usuario toma un vehículo Uber en Vigo: la carrera sale a 5 euros exactos. Con una factura de lo más exótico: el proveedor del servicio gestiona el cobro desde el número 301 del complejo de oficinas de Burgerweeshuispad, en Ámsterdam. Su denominación fiscal: Uber Payments BV. El teléfono de contacto es gratuito, al menos (un toll-free), pero queda un poco lejos: en la ciudad norteamericana de San Francisco, en el Estado de California.
Y una cosa más: no hay CIF. El Código de Identificación Fiscal es la serie de dígitos y una letra que identifica a las personas jurídicas (en su caso sería un NIF) o empresas y es obligatorio que conste en las facturas. Aquí no hay. Solo figura un galimatías como ID de la transacción, una ID de factura —otro galimatías— y la referencia para llamar a San Francisco. Que es gratis pero solo si se llama desde América del Norte.
Así que el servicio ha generado una factura que no es factura pero que se ha emitido desde una mercantil de Países Bajos. ¿Qué es Uber Payments BV? Se trata de una entidad autorizada por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) desde 2019 y registrada en el Banco de España para prestar servicios de pago electrónico. Una fintech, pero creada específicamente para la multinacional Uber.
No es la única con la que opera ya que también funcionan Uber Pagos México o Uber Pagos Chile, por ejemplo. Que haya optado por Países Bajos para domiciliar esta fintech no es casualidad: aunque el Gobierno central asegura que no es un paraíso fiscal, el territorio holandés es mundialmente conocido por sus facilidades para la ingeniería financiera.
Suscríbete para seguir leyendo
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
- Segunda evacuación en helicóptero en 24 horas de un crucerista tras salir de Vigo
- Cena-baile de gala de la Peregrina en el Casino de Pontevedra: 17 jóvenes se «presentan en sociedad»
- Se restablece la alta velocidad entre Galicia y Madrid tras 5 horas pausada por las llamas en Ourense
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- Una mujer muere en Vigo tras precipitarse desde un cuarto piso
- Más de una quincena de jóvenes se «presentan en sociedad» en el Casino de Pontevedra