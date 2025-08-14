Vigo ya dispone de 40 VTC pese a no tener licencia y poder ser sancionados

Coger un VTC, en el caso de Vigo a través de Uber, ya es tan sencillo como llamar a un taxi. Solo hace falta tener la aplicación. Dependiendo de la demanda, puede incluso llegar antes. La diferencia es que los primeros no tienen licencia para ejercer y pueden ser sancionados por la Policía Local. Son ya 40 y funcionan impunemente «por orden de la empresa», tal y como confiesa uno de sus chóferes. No se libran de ser localizados y sancionados, pero tienen la orden de continuar en cualquier caso.

El presidente de la cooperativa de taxis en Vigo, Emilio Mosquera, señala que no tienen autorización más que para servicios interurbanos. «Además, no pueden circular por zonas de alta demanda, lo aclara una sentencia del Supremo», añade. O Marisquiño fue uno de esos eventos multitudinarios en los que hubo ambos transportes. «Cobraban verdaderas burradas al usuario. En muchos casos el doble que el taxi», asegura.

José Manuel Berzal, el responsable de Unauto VTC, la patronal mayoritaria de este tipo de vehículos en Vigo, asegura que no pretende competir, sino dar un servicio que no está cubierto. «No queremos perjudica al taxi, solo implementar la escasez de oferta», dice. «Nadie es ajeno a que la ciudad de Vigo está creciendo y a que su población flotante ya no es estacional, sino que viene durante todo el año por el turismo. No hay capacidad para darles servicio», afirma.

Según Berzal, Vigo no tiene ninguna normativa que prohiba al sector de la VTC realizar servicios urbanos, pero busca respuestas a nivel gallego: «Nosotros como patronal instamos a la Xunta a que haga una normativa de ámbito autonómico, como se hizo en Madrid o Andalucía»..

Niega la existencia de un régimen sancionador y avisa de que seguirán funcionando, presentando un recurso contra todo lo que les llegue. Por el momento, la Policía Local detectó alrededor de una docena, en ocasiones tras ser avisados por taxistas.

Que se una el taxi

Berzal está convencido de que si el taxi se uniese a ellos, si se anunciase en su plataforma, se incrementarían los ingresos.

En Vigo ya hay algunos taxis que se anuncian en Uber. Desde la app se pueden pedir ambos servicios: en uno se anuncia el precio por adelantado y el otro va, como siempre, por taxímetro.