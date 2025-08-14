El plan para urbanizar el futuro suelo industrial en Navia busca ahora el aval ambiental autonómico

El proyecto de urbanización elaborado por la empresa Global Fitness Sport está en exposición pública para buscar el aval ambiental de la Xunta. Las obras de acondicionamiento de la parcela situada entre Navia y O Caramuxo son necesarias para desarrollar el PERI del ámbito y generar una nueva zona industrial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents