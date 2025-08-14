«El humor es una mécanica para llegar al alma»

Desde sus primeras payadas en el campo argentino hasta las giras por América, Wilson Saliwonczyk ha hecho del verso improvisado su sello personal. Con más de 25 años de trayectoria, este payador mezcla tradición y actualidad, con letras que viajan entre el humor, la poesía y la crítica social. En plena gira europea, llega a Monte Alba, en Vigo, para ofrecer una velada de música popular que promete sorprender al público gallego.

—¿Cómo definiría el género de la payada para aquellos que no la conocen?

Un pasador es como un rapero rural o como una regueifa, son la misma forma de arte, con improvisación, rima y canto en versos. En el caso de la payada, tiene origen rural al igual que la regueifa.

—Su formación comenzó en el campo, en Los Toldos. ¿Cómo influye ese entorno rural en su amor por la música?

Me considero una persona del campo, parte del paisaje como un bicho más. Creo que los seres humanos somos parte de la naturaleza, aunque nos hayamos convertido en seres culturales. Vivo en el campo, es mi rincón de libertad, no podría trabajar en una oficina.

—La payada parte de la improvisación. ¿Cómo se prepara para antes de actuar?

A mí, en lo personal, como preparación antes de cantar, normalmente no me gusta preparar nada, me gusta que el contexto me sorprenda, me gusta que la magia se cree en el momento, dejar que suceda, y que de ahí broten los versos. Me gusta disfrutar de eso, de ese vértigo, de ese desafío, y eso genera una conexión con el público. La espontaneidad es lo más auténtico, es lo más profundo, es lo más verdadero, es lo más simple, es lo que más conecta.

La espontaneidad es lo más auténtico Wilson Saliwonczyk — Músico

—En sus conciertos, combina humor, crítica social y poesía. ¿Qué mensaje trata de lanzar a quienes le escuchan?

No sé si trato de dar un mensaje, no me gusta verlo así. El humor es una mecánica muy profunda para llegar al alma, el poder de los que no quieren poder. No es fácil hacerlo, por eso la payada es tan difícil. No porque sea humorístico es menos verdadero.

—¿Cómo se recibe este estilo musical en países como España, Francia o Italia?

Creo que el arte es bienvenido en todas partes, aun cuando lo han industrializado, seguimos agradeciendo ese diálogo humano del artista con el público. En todos los lugares a los que voy me siento recibido por el público, incluso cuando voy a esos países recurro a palabras que sé que van a entender para que celebren la improvisación.

—¿Tiene algún maestro o referente que haya marcado tu estilo?

Tengo muchos maestros, como no hay una universidad de esto trato de aprender de todo el mundo. Admiro mucho a Violeta Parra o a Silvio Rodríguez, a todos los improvisadores del mundo. En la payada específicamente a Carlos Molina o a mi mentor y profesor en lo cotidiano Jorge Berto.

—¿Cómo cree que este género puede conectar con las nuevas generaciones urbanas?

Es un desafía interesante y un trabajo que hay que hacer. Todo se ha deshumanizado, con las tradiciones rurales se trata de desfosilizar eso. Cuando se conectan las tradiciones rurales con las urbanas es muy bonito, a los jóvenes les encanta mirar hacia estas y recuperar parte de nuestra historia

—¿Qué proyectos tiene en mente para el futuro cercano?

Con respecto a proyectos actuales, estoy comenzando esta gira de mi disco Maldita Décima en Europa, que es una gira de tres meses con muchos conciertos. Los artistas sudamericanos venimos a Europa no solo por la ilusión que nos hace viajar, sino porque también la situación económica en nuestros países es muy difícil.