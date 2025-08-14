La organización de O Marisquiño celebra «haber vivido la mejor edición de la historia del evento»

La organización de O Marisquiño celebra el «éxito» de la edición de este año, la de su 25 aniversario. «La XXV edición de Marisquiño, que se cerró el domingo, fue sin duda la mejor de la historia del evento».

