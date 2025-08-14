«Alguien ha perdido la sonrisa en la calle Urzáiz»
Llaves, carteras, documentos de identidad, gafas, peluches, joyas, pero..., ¿una dentadura postiza?: es lo que se ha encontrado tirada en el suelo una vecina de Vigo: «Además, va sobre implantes y es un pastón»
Vigo cuenta con un servicio de objetos perdidos que gestiona la Policía Local, pero también hay grupos en redes sociales que los propios ciudadanos utilizan para intentar encontrar y también para publicar sus hallazgos de las cosas que alguien ha podido dejar atrás en un descuido.
La lista de pertenencias, tanto en la oficina policial como en las páginas virtuales de ayuda, son incontables, pero hay algunos objetos que se suelen repetir, por ser estos más susceptibles de perder: gafas, teléfonos móviles, llaves, algún juguete, zapatos o prendas de bebé o de niño, chanclas, documentos de identidad, auriculares, carteras, alguna joya e incluso dinero.
Pero hay otras pequeñas propiedades que, supuestamente, no son susceptibles de dejar en el camino, de ahí que haya extrañado tanto lo que ha encontrado una vecina de Vigo en una de sus calles más céntricas, y que publicaba en las últimas horas en el grupo de Facebook 'Objetos Perdidos y Encontrados Vigo y Alrededores'. La foto que ha subido a esta red social muestra, nada menos, que una dentadura postiza tirada al lado de un árbol, rodeada de colillas.
Reacciones de todo tipo
«Alguien ha perdido la sonrisa en calle Urzáiz, justo al lado de la perfumería Avenida. No la he recogido; ahí sigue claro», relata la mujer en una publicación que ha tenido miles de reacciones.
La mayoría han sido de sorpresa, y otros usuarios han hecho bromas sobre el singular hallazgo, comentarios que los administradores del grupo han acordado eliminar, dejando solo aquellos que no ofendan, o puedan ayudar a que aparezca el dueño de «esa sonrisa», como estos:
- «Pudo haberla perdido alguna persona con Alzheimer, en algún descuido de su familia»
- «Pues es un dineral; aparte esa dentadura va sobre implantes y es un pastón»
- «La gente solo hace mofarse; qué decepcionante, parece que alguno tenga 15 años»
- «La gracia no se la veo. Sé que cogerlo no es agradable, pero lo que vale una dentadura... Quién la perdió no se daría cuenta y es un dineral; yo llamaría a la Policía Local».
Lo cierto es que la publicación, realizada esta semana, sigue vigente. Esto quiere decir que la dentadura se mantiene 'perdida', sin que su propietario haya podido todavía recuperarla o la haya reclamado (los 'posts' de este grupo se eliminan cuando el asunto queda resuelto).
