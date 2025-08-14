Alta tensión en los montes vigueses

Vigo y sus comarcas no esperan al fuego. Este caluroso agosto hace que el refuerzo de vigilancia y prevención de sus montes sea imprescindible. A pesar de que la situación es especialmente grave en provincias como Ourense, Vigo ha logrado mantener la calma gracias a la coordinación entre las comunidades locales de montes. La experiencia de los devastadores incendios del año 2017, que afectaron seriamente a barrios periurbanos y pusieron en riesgo viviendas y zonas verdes, continúan siendo una referencia obligada para la situación actual.

Este verano, unas 50 comunidades de montes y más de 300 vecinos del Distrito Forestal XVIII —la Comunidad de Montes y las Mancomunidades de Montes de Baixo Miño y Val Miñor— se han coordinado para patrullar y vigilar los montes de Vigo y sus comarcas ante el alto riesgo de incendio de estos días debido a las altas temperaturas y vientos.

Estas patrullas no solo detectan posibles focos de fuego, sino que actúan como elemento disuasorio frente a conductas negligentes o intencionadas que puedan provocar fuego.

Uxí­o y Miguel patrullan los montes de Coruxo y Saiáns para prevenir posibles incendios / Jose Lores

Los brigadistas, fácilmente reconocibles por sus chalecos, se mueven a pie o en vehículos todoterreno equipados con batefuegos y herramientas básicas para la extinción. Además de recorrer caminos y cortafuegos, vigilan desde puntos elevados como el monte da Bandeira o Coruxo, utilizando prismáticos y otros recursos.

Control en los accesos

El trabajo también incluye el control de accesos. Cualquier vehículo que circule por pistas forestales en días de alto riesgo es registrado, anotando su matrícula y, en algunos casos, fotografiándolo, igual que a las personas que transitan por zonas especialmente vulnerables. Esta información, si es necesario, se traslada a las autoridades locales como posible prueba en caso de que se investigue un incendio o una negligencia.

«Nós imos axudando cos poucos medios que temos», explica Uxío González, presidente de la Mancomunidad de Montes de Vigo y responsable de la coordinación. «O ano pasado choveu todo xuño, o pouco que ardeu foi moi pouco, pero este ano xa se notaba que era completamente distinto», señala. El dirigente recuerda que, además de vigilar, las comunidades avanzan en la creación del «anel verde» de Vigo —mediante diferentes actividades previsoras como la poda de espacios—, un cinturón de protección forestal y cortafuegos alrededor de los montes, fomentando también la concienciación medioambiental.

Apoyo institucional

El trabajo de estas brigadas se integra con otras medidas. El Concello continúa con el plan de prevención, incluyendo vigilancia tecnológica mediante drones operados por la Policía Local. Estos sobrevuelan las zonas con visibilidad baja, como lugares extensos con vegetación, y permiten detectar cualquier anomalía térmica o visual que pueda indicar la presencia de fuego o localizar personas. Por su parte, la Xunta promueve la protección de los montes gallegos con la campaña «Quérote Verde».

Este esfuerzo conjunto está dando resultados. Hasta ahora Vigo ha conseguido evitar incendios de gran magnitud este verano, limitándose a pequeños conatos que fueron controlados con gran rapidez. Sin embargo, tanto bigradistas como responsables locales insisten en que la advertencia sigue siendo real y constante. Este verano está siendo recordado por ser uno de los más calurosos que recuerda la ciudad, favorecido por las olas de calor, los vientos del norte y la sequedad acumulada en los terrenos convierte cualquier chispa es un riesgo potencial.