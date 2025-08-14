La moda se consolida en Príncipe

La renovación constante está en el ADN de la calle más comercial de Vigo, Príncipe, que resiste a las embestidas de las grandes superficies y las ventas online. A la mudanza de Calzedonia de un local a otro más grande de esta vía y al desembarco de Bico de xeado o Primor, se sumarán las inauguraciones de Renatta&go —en el número 6, que albergó la óptica +Visión; al lado de Muebles Durán 3— y de El Ganso, que vuelve —en el n.º 17, donde estaba la tienda Tramas, que se trasladó al número 24—.

En ambos locales, ya se anuncian los futuros inquilinos. Otros no presumen de la misma suerte. El que más llama la atención, por su tamaño, es el que dejó vacío hace casi cuatro años H&M, sin uso desde su marcha. También esperan otra vida el que hace esquina con Eduardo Iglesias —el que estaba ocupado por El Ganso— o el de la tienda de sneakers Hoff, que bajó su persiana recientemente en la peatonal, entre otros.