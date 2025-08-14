El tren entre Vigo y Madrid cuelga el cartel del completo este puente en más de una docena de frecuencias

Días complicados para el trágico ferroviario en Galicia. A la alta demanda propia del puente de San Roque con el cambio de quincenas de agosto se han unido ahora las afecciones por los incendios que azotan todo el país. En el caso gallego ha sido la línea de Alta Velocidad hacia el resto del país la más afectada, registrando cortes desde el martes en diversos puntos de la provincia de Ourense.

Es por ello que miles de personas han visto alterados sus planes de vacaciones o de regreso al trabajo sin un horizonte claro para poder solucionarlo. La voracidad de las llamas en A Mezquita ha obligado a cerrar, en varias ocasiones, el tránsito en la A-52, la N-525 y la línea férrea a su paso por el límite de la comunidad en una situación que no se sabe por cuánto tiempo se prolongará. Y aunque Renfe ha ofrecido los cambios de fecha de forma gratuita a todos los pasajeros, lo cierto es que las posibilidades son bastante limitadas.

En el caso de Vigo al mediodía de este jueves solo cuatro de las 28 opciones entre hoy jueves 14 y el lunes 18 de agosto contaban con billetes a la venta. Y no precisamente en horarios cómodos o baratos. El primer caso es el del Avlo que sale a las 9.44 horas este viernes, alcanzando un precio de 69 euros. La situación, al igual que en los fuegos, iba cambiando casi minuto a minuto ante las modificaciones realizadas por los viajeros. Así, a lo largo del sábado y domingo van apareciendo algunas frecuencias cuyo precio no baja de los 80 euros. Aún así, el lunes

La interrupción de la circulación entre Ourense y Sanabria a las 11.30 horas, apenas dos horas después de reanudarse, obligó a la operadora a emplear autobuses para transbordar a los pasajeros de los trenes de refuerzo. Sin embargo, al tratarse de servicios con los Avril (entre 507 y 581 butacas) es muy complicado lograr suficientes vehículos con tan poca antelación. Esto provocó un efecto cascada en estaciones como la de Urzáiz, ya que al no llegar la primera frecuencia matinal desde Madrid -prevista para las 11.35 horas- no pudo salir la tercera del día, el AVE de las 13.37 horas.

En el vestíbulo diseñado por Thom Mayne se repitió una escena presente en A Coruña, Santiago o Pontevedra con cientos de viajeros aguardando novedades. Allí, trabajadores de Renfe informaban que no había un horizonte para la vuelta a la normalidad y recordaban que podían anularlos sin ningún tipo de coste si encontraban otra alternativa. «Dado que no podemos garantizar la prestación del servicio y pensando en tu comodidad, recomendamos no desplazarte a las estaciones» explicaban a través de su perfil @Inforenfe en la red social X minutos después.

El personal ferroviario también quiso agradecer públicamente la respuesta de muchos viajeros en la jornada de ayer. «Todos, sin excepción, con una tranquilidad, educación y comprensión. Días así, a pesar de lo malo de la situación, te reconfortan», explicaba un maquinista a través de sus redes sociales.

La alternativa por carretera

Y es que éste ha sido el principal canal de comunicación de la operadora pública hacia la ciudadanía. A diferencia de crisis anteriores, Renfe ha optado por un tono más cercano, respondiendo casi de forma individual a todas las dudas planteadas pese a la falta de certezas.

Esto ha provocado un importante trasvase a la carretera con el coche compartido como mejor alternativa. Según Blablacar, en los últimos días se ha duplicado el número de búsquedas entre Ourense y Madrid para las próximas fechas, un viaje cuyo precio suele rondar los 28 euros por viajero. Es por ello que desde la plataforma han hecho un «llamamiento a la solidaridad» para que los conductores que tengan asientos vacíos los compartan, ayudando así a miles de personas a poder llegar a su destino en el trabajo o las vacaciones. «Para este puente hemos previsto que 75.000 pasajeros utilizarán BlaBlaCar para moverse, y a todos ellos les pedimos prudencia y atención a las indicaciones de las autoridades», explica Florent Bannwarth, Director de BlaBlaCar en España y Portugal.