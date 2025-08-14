El (elevado) coste de la libertad: medio sueldo para un minipiso

El Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España acaba de certificar esta semana las dificultades de los jóvenes para abandonar el nido familiar una vez cuenta con un salario a final de mes, un fenómeno marcado claramente por las dificultades en el acceso a una vivienda, con un mercado del alquiler que no da tregua.

Así, aunque los últimos datos sobre la evolución de salarios a nivel gallego dejan la buena noticia de que el grupo de edad de asalariados de hasta 29 años ha registrado la mayor subida del sueldo medio desde la entrada en vigor de la reforma laboral en 2022, situándose al cierre del pasado ejercicio en unos 1.500 euros brutos, los interesados en salir de casa de sus padres tienen ante sí una auténtica encrucijada.

Un vistazo al portal Idealista, el más utilizado para encontrar un hogar en alquiler, refleja que si se escoge la opción de contar con una vivienda propia, ya sea un estudio o un piso de una habitación, obligaría a destinar al menos la mitad del sueldo mensual (a la cantidad bruta hay que restarle las retenciones correspondientes) solo al pago de la renta del alquiler, sin contar otros gastos fijos como los suministros.

Ayer, había publicados anuncios de 18 estudios y 57 viviendas de una estancia. El precio medio de los primeros era de 618 euros, anunciándose los más asequibles a 480 euros (un espacio de 20 metros cuadrados) y el más caro a 1.100 euros, mientras que en el caso de las segundas, la renta media crecía a los 790 euros, en una horquilla que empezaba en 570 euros y acababa en 1.700 euros.

emancipacion juvenil / Hugo Barreiro

Con este panorama, no deja de afianzarse otra alternativa para independizarse, que es la de compartir piso con otras personas que no sean de la familia. En estos momentos, hay ya disponibles en el portal inmobiliario 140 anuncios que publicitan alquileres de habitaciones para trabajadores (hay otras 180 en el listado pero condicionadas a que sean estudiantes), una opción que obliga a desembolsar una cantidad más reducida del sueldo, ya que las ofertas existentes parten de los 240 euros, aunque los precios también pueden alcanzar los 850 euros. En más de un centenar de estas viviendas no reside el propietario de la misma.

Entre los alicientes para decantarse por esta opción de compartir piso, la mayoría de anuncios destacan que todos los gastos del piso están incluidos en el precio fijado del alquiler, lo que permite liberar parte del salario para otras cuestiones. Una decisión, sin duda, complicada.

Las opciones para familias con hijos no bajan de 650 euros

La búsqueda de un piso en alquiler de al menos dos habitaciones, el mínimo necesario para una familia con un hijo, obliga ya a desembolsar al menos una cantidad que no baja de los 650 euros, según la relación de ofertas disponibles de inmuebles de estas características, habiendo en estos momentos un total de 59 en el mercado.

El más caro se publicita a 3.000 euros cada mensualidad.Más amplia es la oferta de viviendas de tres o más habitaciones, según recoge Idealista, aunque los precios son también más elevados. Así, hay en estos momentos 189 posibilidades para alquilar, con una horquilla de rentas que va de los 760 a los 5.000 euros.