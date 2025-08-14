Los drones de la Policía Local sorprenden a un joven con drogas en O Marisquiño

La Policía Local de Vigo detuvo a un joven durante uno de los conciertos del festival de música y deporte urbanos O Marisquiño, que se celebró el pasado fin de semana en la ciudad. Se trata de un varón de 28 años de edad, natural de Lugo, que llevaba encima distintas cantidades de seis drogas preparadas supuestamente para su venta. La actitud sospechosa del chico fue detectada por los drones con los que cuenta la Policía Municipal, la Unidad Fénix.

Ocurrió pasadas las dos de la mañana. El detenido se desplazaba entre el público de un modo que despertó las sospechas de los agentes, que procedieron a interceptarlo para verificar si portaba alguna sustancia susceptible de ser vendida. El joven llevaba oculta en la zona genital una bandolera en la que había 3,6 gramos de anfetamina, 1,4 gramos de cocaína, 2,7 gramos de pastillas y dos gramos de MDMA. Además, ocultó entre la ropa llevaba 4,9 gramos de metanfetamina y 2,8 gramos de marihuana. Fue arrestado como presunto autor de un delito contra la salud pública.