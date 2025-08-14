Últimas noticias hoy en directo de Vigo

En Directo
Paula Pérez
Los incendios avanzan sin control en Galicia
En solo 24 horas las llamas calcinaron 8.300 hectáreas en un total de 16 fuegos, de los cuales cinco ya tienen categoría de grandes incendios. El embate de las llamas durante los últimos días ha elevado a 16.600 hectáreas la superficie quemada en Galicia desde el 1 de julio. Se trata de un área similar a la que ocupan los concellos de Vigo y Mos.
Sigue aquí el directo con toda la información sobre los incendios en Galicia.
Paula Pérez
La ola de incendios siembra el caos en Galicia con desalojos y cortes de carreteras y trenes
Los incendios se desmadran y ponen en jaque a toda Galicia, aunque la peor parte se la está llevando la provincia de Ourense donde la Xunta declaró ayer el nivel 2 de emergencia, lo que implica una mayor movilización de medios y recursos y ampliar el horario laboral de los bomberos forestales.
Desde primera hora de la mañana de ayer se realizaron desalojos de viviendas en Maceda y Chandrexa de Queixa, mientras las llamas se acercaron peligrosamente a la ciudad de As Burgas, afectando al polígono de Barreiros, y obligando a vecinos de la parroquia de Seixalbo a abandonar sus casas. Una residencia de mayores en A Mezquita también fue evacuada mientras que se confinó a los jóvenes de un campamento de la Estación de Manzaneda. El fuego afectó a las comunicaciones viarias y ferroviarias cortando la circulación con la Meseta. Además, cuatro bomberos resultaron heridos en las tareas de extinción.
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 12 de agosto de 2025
«La bella y la bestia»: un musical para público familiar en Castrelos, Vigo Nature, yincana acuática, conciertos y exposiciones.
Carlos Ponce
Pisos protegidos de Navia salen a la venta por el doble de lo que costaron hace diez años
Propietarios aprovechan que los inmuebles quedan liberados para sacar tajada: los compraron por 130.000 y piden 260.000.
Policías y familiares evitan que una joven se lance desde la última planta de un edificio en Vigo
Como ya ocurriera el pasado viernes, la intervención de los agentes de la Policía Nacional y de la familia de la víctima evitó in extremis el suicidio de una joven que amenzaba con lanzarse por el hueco de la escalera desde la última planta de un edificio ubicado en la calle México.
Carlos Ponce
Profesores de Vigo ya recogen en acta todo lo que se acuerda en las tutorías
Dejan constancia de lo que se habla con los padres y ambas partes firman el documento para «curarse en salud». Un directivo está presente en reuniones por asuntos delicados.
Evacuada de urgencia y en helicóptero una pasajera del «Disney Fantasy» tras partir de Vigo
La tarde ayer partía de Vigo el crucero Disney Fantasy tras hacer escala en la ciudad. Poco después, cuando navegaba a la altura de Porto do Son, tuvo que desembarcar de urgencia a una de sus pasajeras, que fue evacuada en un helicóptero de Salvamento Marítimo a un centro hospitalario.
Lara R. Mira
Salceda y As Neves temen volver al infierno de 2017
Ocho años atrás, tanto en Salceda como en As Neves, el fuego se apoderaba del terreno sin piedad. La labor de repoblación llevada a cabo por la comunidad de montes de A Picoña ha quedado destruida tras el incendio del miércoles.
Marta Clavero
Nivel 2 de emergencia en el incendio de As Neves que cerca la A-52 y núcleos de Batalláns: «Es una situación muy crítica con dos frentes que amenazan casas»
También se activó la situación 2 de emergencia en Salceda, donde Defensa autorizó la intervención de la UME en el lugar de A Picoña, zona afectada. El fuego en As Neves afecta ya a más de 50 hectáreas de masa forestal y las llamas cercan los lugares de A Abelleira y de Portela, además de provocar «limitaciones» en el tráfico.
Lara Graña
La industria gallega pone coto al absentismo por convenio con pluses en el salario
Empresas asignan pagas adicionales o bonus anuales para reducir las faltas. También se fijan «compensaciones» para complementar los subsidios. La subida de sueldo, en el 3%
