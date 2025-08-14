Detenido en Vigo un vecino de Nigrán por agredir a su pareja por no hacerle la cena
Un hombre de 44 años fue arrestado después de supuestamente zarandear y arrastrar a la mujer a la cocina
Un hombre, de Nigrán y 44 años, fue detenido en la noche de este pasado miércoles tras supuestamente agredir a su pareja por no hacerle la cena.
Según informa la Policía Local, los hechos ocurrieron sobre las 23.15 horas en un domicilio de la Avenida de Fragoso. Fueron los vecinos los que alertaron a los agentes al escuchar una fuerte discusión, saliendo la mujer por la ventana pidiendo auxilio y siendo zarandeada e introducida nuevamente al piso por el varón.
Una vez en el punto, los funcionarios se entrevistaron con la víctima, de 52 años, manifestando ella que esa tarde había discutido con su pareja, con la que convive desde hace dos años. Así, él se ausentó del lugar.
Esa noche, regresó al domicilio el varón, que se molestó porque ella no le había preparado la cena. Por ello, comenzaron de nuevo a discutir, poniéndose violento, tirando un plato al suelo, sujetándola del brazo y arrastrándola a la cocina.
Asustada, la mujer se habría refugiado en el dormitorio, saliendo por la venta y siendo vista por los vecinos. Sin embargo, fue introducida de nuevo por el hombre al piso. Por todo ello, se procedió a la detención del individuo como presunto autor de un delito de violencia de género.
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Se restablece la alta velocidad entre Galicia y Madrid tras 5 horas pausada por las llamas en Ourense
- El cocinero gallego con estrella Michelin que ahora toca y canta en la calle Príncipe de Vigo
- Cara y cruz de la playa de As Pipas
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- Santiago Pérez, párroco de Betanzos, sustituye a Severo Lobato en Cangas