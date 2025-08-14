Detenido en Vigo un vecino de Nigrán por agredir a su pareja por no hacerle la cena

Un hombre, de Nigrán y 44 años, fue detenido en la noche de este pasado miércoles tras supuestamente agredir a su pareja por no hacerle la cena.

Según informa la Policía Local, los hechos ocurrieron sobre las 23.15 horas en un domicilio de la Avenida de Fragoso. Fueron los vecinos los que alertaron a los agentes al escuchar una fuerte discusión, saliendo la mujer por la ventana pidiendo auxilio y siendo zarandeada e introducida nuevamente al piso por el varón.

Una vez en el punto, los funcionarios se entrevistaron con la víctima, de 52 años, manifestando ella que esa tarde había discutido con su pareja, con la que convive desde hace dos años. Así, él se ausentó del lugar.

Esa noche, regresó al domicilio el varón, que se molestó porque ella no le había preparado la cena. Por ello, comenzaron de nuevo a discutir, poniéndose violento, tirando un plato al suelo, sujetándola del brazo y arrastrándola a la cocina.

Asustada, la mujer se habría refugiado en el dormitorio, saliendo por la venta y siendo vista por los vecinos. Sin embargo, fue introducida de nuevo por el hombre al piso. Por todo ello, se procedió a la detención del individuo como presunto autor de un delito de violencia de género.