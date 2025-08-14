Detenido por robos en un colegio y una tienda

Un vigués pasó ayer a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo, en funciones de guardia, por supuestamente cometer robos en un colegio, en un local comercial y en el interior de un vehículo. Supuestamente, usó las tarjetas de crédito sustraídas para efectuar compras, por lo que la Policía también le atribuyó un delito de estafa.

