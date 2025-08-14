Despliegue policial en Vigo por una reyerta entre padres que se originó por una riña infantil en el parque Camilo José Cela
El enfrentamiento se produjo entre familias de etnia gitana y de origen africano, con palos de por medio y cuatro heridos leves
M. C. / M. F.
Una riña entre niños fue el origen de un altercado entre adultos que tuvo lugar este jueves en Vigo. Los hechos ocurrieron, sobre las 20.15 horas, en el parque Camilo José Cela donde, al parecer y según fuentes policiales, se desencadenó una pelea entre padres, a raíz de una disputa infantil de los menores que estaban jugando en estas instalaciones de la calle Torrecedeira.
La reyerta alcanzó tal dimensión que hasta el lugar acudieron siete patrullas de la Policía Local de Vigo y seis agentes de la La Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, algo más de 20 efectivos.
Palos y arañazos
Según refieren los mandos policiales, los protagonistas de este enfrentamiento pertenecen a familias de etnia gitana y a vecinos de origen africano. Cuando se produjo la pelea, algunos portaban palos, aunque finalmente no habrían sido utilizados para infringir agresiones. De la pelea resultaron heridas leves cuatro personas que acabaron con algunos arañazos y pequeños golpes.
Tanto es así que ninguno de los agredidos tuvo que ser trasladado a un centro sanitario, y tampoco se practicaron detenciones.
