«Cuando está en juego una vida el estrés es máximo»

«Me gusta lo que hago, me gusta venir a trabajar». Raúl, policía nacional con dos décadas de experiencia a sus espaldas, pronuncia rotundo estas palabras. Junto a él están el subinspector Fran, que suma 22 años en el cuerpo, y otro agente, David, con 15 años de trayectoria. Los dos asienten a lo que acaba de decir su compañero. «Estamos donde queremos estar», resumen sobre la unidad en la que están destinados, el Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la comisaría de Vigo-Redondela. Integrados en la Brigada Local de Seguridad Ciudadana y más conocidos como radiopatrullas o «zetas», ellos son los primeros en llegar –y muchas veces los últimos en irse– cuando hay una alerta policial. Y esa rapidez, junto a su veteranía y esa vocación que no dudan en verbalizar, jugaron un papel clave en dos recientes intervenciones en las que lograron salvar dos vidas: las de dos jóvenes que intentaron arrojarse al vacío desde edificios de Vigo.

Acostumbrados a estar todo el día en la calle atendiendo a los requerimientos que les llegan desde la sala CIMACC-091, confiesan que este tipo de servicios humanitarios, esos en los que está en juego una vida, son las intervenciones que les causan más «estrés». Lo cuenta el subinspector Fran que, haciendo binomio policial con Raúl, se enfrentó a una de estas actuaciones hace solo unos días, el viernes en la avenida de Hispanidad. Un joven amenazaba con arrojarse desde la ventana de una habitación de la segunda planta. Cuando llegaron allí la madre les relató las intenciones de su hijo, que estaba encerrado en el dormitorio con otra persona que lo sujetaba para frenarlo.

Con mucho sigilo

Tuvieron que actuar con especial «sigilo», describe Fran. La idea inicial fue la de «echar abajo» la puerta de la habitación –estaba cerrada por dentro–, pero la desecharon. El varón, en serio peligro en la fachada del edificio ya en la parte exterior de la ventana, se ponía «extremadamente nervioso» cada vez que escuchaba «ruidos» o las sirenas. «En esas condiciones no era factible tirar la puerta, no podíamos entrar en la vivienda, así que actuamos desde la calle», detalla Raúl, que se dispuso a intentar calmar al joven desde allí abajo. Con lo único que podía hacer en esos momentos. Hablando con él. Usando, describe, «la fuerza de las palabras».

Fueron momentos de tensión. «Lo que intentaba era ganar tiempo hasta la llegada de los bomberos», cuenta el policía. Y lo ganó. Cuando se personaron, los bomberos desplegaron un colchón de grandes dimensiones para amortiguar un potencial golpe y, asegurado el suelo, ascendieron con el vehículo escalera, logrando sujetar e introducir hacia el interior al joven. La persona que estaba con él pudo por fin soltarlo y abrir la puerta, dando así paso a los policías y a los sanitarios, que trasladaron al varón a un hospital.

«Es reconfortante salvar una vida», confiesa Fran, que participó en otra intervención muy similar ocurrida en fechas recientes en Vigo. En ese caso era una joven la que amenazaba con tirarse por el hueco de escalera desde la última planta –quinto piso– de un edificio de la calle México. Él y en este caso el agente David estaban arrancando el turno de noche y fueron los primeros en llegar. Tras hablar con la madre de la chica, vieron que ésta ya estaba en la parte exterior de la barandilla.

Contacto verbal

«Ella gritaba para que no nos acercaramos. Estaba muy nerviosa y agitada. Establecí contacto verbal con ella para tratar de tranquilizarla, para infundirle calma y para que se centrase en mí mientras David, pegado a la pared para que no lo viese, ascendía por las escaleras», cuenta el subinspector sobre esta intervención en la que también colaboró un familiar de la mujer. Como en Hispanidad, todo acabó bien. Cuando los dos agentes llegaron a la altura de las piernas de la joven, la sujetaron, evitando que se tirase. Durante el rescate dio manotazos y patadas a los policías, lesionando a David en la boca. Entre los policías que acudieron de apoyo estaba Raúl.

Los tres destacan ahora a posteriori que en intervenciones así «no piensan» en el riesgo que pueden correr, solo en salvar esas vidas. Y ponen en valor esta parte de su labor que nada tiene que ver con detener a delincuentes. «Muchas de nuestras intervenciones son servicios humanitarios. Somos la primera respuesta, siempre estamos ahí», resumen.