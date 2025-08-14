Castrelos apura las últimas entradas para los conciertos que cerrarán este verano

El verano en Vigo ha estado lleno de música en directo en el Audirorio de Castrelos, con conciertos que han atraído a miles de personas. Tras dos meses de actuaciones de distintos estilos y artistas, solo quedan dos conciertos del ciclo Vigo en Festas: UB40 feat. Ali Campbell el viernes 15 e Índia Martínez el sábado 16.

A pesar de quedar menos de 48 horas para que se cierre el telón hasta el próximo año, ambos conciertos aún cuentan con entradas disponibles para la platea.

Ub40 feat. Ali Campbell

Uno de los más esperados llegará con el tercer concierto internacional del programa. Después de que su visita a Vigo se cancelara el año pasado, UB40 feat. Ali Campbell regresa para ofrecer un concierto este viernes a las 22.00 horas.

El grupo británico, conocido por su fusión de reggae y pop, interpretará alguno de sus grandes éxitos, como Red Red Wine y Kingston Town. Las entradas de platea tienen un precio de 12 euros y se pueden adquirir online a través de la plataforma que habilita el Concello.

Índia Martínez

Si hace doce meses era Melendi el encargado de ponerle el broche a las actuaciones en el parque municipal, en esta ocasión será . Índia Martínez quien ostentará ese honor. La cantante andaluza se subirá al escenario en una de sus fechas del Tour Aguachile el sábado 16 a las 22:00 horas. En su combinación de flamenco y pop no faltarán canciones como La gitana o 90 minutos. Las entradas para el foso cuestan 10 euros y la venta se realiza exclusivamente en la web del Concello.

Cartel del concierto de Índia Martínez / FdV

Cómo conseguir las entradas

Las entradas se adquieren de forma online a través de la plataforma habilitada por el ayuntamiento. Cada persona puede comprar un máximo de 4 entradas. Los pases son nominativos y se deben proporcionar los DNIs de cada uno de los asistentes.

Fin de Vigo en Festas

Con estos dos conciertos, se pone fin a la programación de Vigo en Festas. UB40 e Índia Martínez ofrecerán las últimas noches de música en directo en Castrelos, cerrando un ciclo de conciertos que ha reunido a miles de espectadores durante los meses de julio y agosto en la ciudad.

Pero esto no supondrá el fin de la música en la ciudad. Este sábado actuará David Civera en las fiestas de San Roque y en dos semanas llegará la gran novedad en la programación de la Xunta para la ciudad: el Galicia Fest.

El evento en el Muelle de Trasatlánticos entre el viernes 29 y el sábado 30 de agosto tendrá como cabezas de cartel a Dani Fernández, Mikel Izal, Leire Martínez, Beret o Fredi Leis.