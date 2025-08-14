El Concello logra frenar un ciberataque

El Concello de Vigo fue objeto la pasada madrugada de un ciberataque contra su sistema informático por parte de ciberdelincuentes prorrusos que se detectó y abortó en apenas media hora. «Era un intento de paralizar toda la gestión telemática y cibernética del Concello e impedir que los ciudadanos hiciesen trámites», detalló el alcalde, Abel Caballero.