Cómo entender a los jóvenes y no perderse en el intento

El lenguaje cambia, y entre las nuevas generaciones, lo hace a la velocidad de un TikTok viral. Si pestañeas, una palabra que ayer estaba de moda hoy ya está desfasada y ha pasado al olvido. El resultado: conversaciones en las que, si no se domina el código, es probable quedar con cara de NPC —es decir, personaje de relleno en un videojuego— mientras los demás se entienden a la perfección. Y no, no es que sean jeroglíficos: es su forma de marcar identidad, de decir «somos de la misma tribu» sin que lo parezca.

Así que, para dejar de sonreír y asentir por pura cortesía, a continuación se presenta una guía de supervivencia para no quedarse fuera del grupo… por FOMO (Fear Of Missing Out, miedo a perderse algo) y, quién sabe, quizá incluso se disfrute de un poco de JOMO (Joy Of Missing Out) leyéndolo en casa.

El inglés es el rey

En este idioma híbrido, el inglés manda. Cuando algo te representa emocionalmente, dices que es tu mood. Si te da vergüenza ajena, «te da cringe». Si tienes algún tipo de obsesión extraña que vuelve una y otra vez, es tu imperio romano; y si haces algo con estilo y seguridad, se dice slay. El lenguaje también es perfecto para dramatizar: un conflicto público entre dos personas es un beef, y si decides contarlo todo, puedes exposear a alguien. Si la jugada es más seria, lo puedes funar, que es básicamente cancelar públicamente.

Las relaciones tienen su propio diccionario, y no todo es romántico. Love bombing es ese bombardeo de cariño que parece adorable… hasta que descubres que es manipulación. Gaslighting es cuando te hacen dudar de tu propia realidad, y body shaming es criticar a alguien por su aspecto físico. En el lado más amable, shippear significa desear que dos personas (reales o ficticias) estén juntas, y un simp es quien se desvive por otra persona sin recibir nada a cambio.

La estética y el ego no se quedan atrás. Si una persona mejora drásticamente su aspecto o su actitud, ha tenido un glow up. Si cuida la armonía visual de todo lo que hace, es aesthetic. OOTD (Outfit of the Day) es el término para mostrar el look del día, sobre todo en redes. Y si alguien parece tener habilidades sobrehumanas, está chetado; mientras que devorar es hacerlo tan bien que se convierte en halago de alto nivel. Y si además tiene un carisma inexplicable, diremos que tiene aura.

Personajes y abreviaturas

En el lado más friki, aparecen expresiones como PEC (“por el culo”), que no es tan escatológica como parece: sirve para decir que deseas algo con ganas. Potaxie se usa para quien combate el machismo en redes, en contraposición al fife, ese cliché de hombre heterosexual que juega al FIFA. Evento canónico es lo inevitable que todos sabíamos que pasaría; spawnear es aparecer de golpe; y la queso (abreviatura de «y la que soporte») es una declaración de indiferencia hacia las críticas. Charca describe a quienes siguen modas sin criterio propio, y nite (abreviatura de «ni te rayes») es la forma exprés de calmar a alguien. En el apartado de abreviaturas, no faltan TBH (to be honest –para ser honesto–), BTW (by the way –por cierto–) y estar chill, que significa estar tranquilo.

También hay hueco para la ironía social. Karen se refiere a la persona blanca que abusa de sus privilegios -generalmente para quejarse-, alguien que hablaría con el gerente si no le gusta el café. Nonchalant es quien vive con una despreocupación elegante, y lowkey es más discreto, casi como quien intenta pasar inadvertido. Delulu, abreviado de delusional, es para quien vive en su propia burbuja de fantasía, ajeno a la realidad.

Más que simples modas, estas palabras reflejan una manera particular de entender el mundo, cargada de humor, crítica y emoción. Cada término guarda una historia, una manera de conectar y compartir experiencias en un entorno que se transforma constantemente. Lo que en principio puede ser solo una jerga es en realidad un espejo de inquietudes, valores y formas de comunicación que emergen en una sociedad en constante cambio. Así, este lenguaje vivo sigue adaptándose, sorprendiendo y enriqueciendo la manera en que se expresan las nuevas generaciones.