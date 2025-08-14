Caballero avisa a los vándalos del Vigo Vertical: «Ya vigilamos y habrá cámaras»

Para hacer frente a los actos vandálicos que deterioran los elementos del Vigo Vertical, como las rampas y escaleras mecánicas o ascensores, el alcalde, Abel Caballero, advierte que «ya» hay «vigilancia» y, además, se instalarán cámaras. «Que los vándalos sepan que existen bastantes posibilidades de ser cogidos. Y se les aplicará todo el peso de la ley», señaló.

El regidor informó que, en las escaleras de la calle Talude, ya se han instalado los nuevos peldaños tras una rotura por vandalismo, al igual que en las rampas del centro médico de Lavadores, con daños en el pasamanos. En Gran Vía, se procedió a la sustitución de algunos cristales de la cubierta, que se quebraron con la dilatación del metal. Por su parte, el ascensor de Camilo José Cela tenía problemas de variaciones de tensión, ya resueltos con la empresa de electricidad, Naturgy. Por último, señaló que el ascensor inclinado entre la calle Menéndez Pelayo y Camelias ya se encuentra a pleno rendimiento tras la reparación realizada.

Gestión de escuelas

El Concello adjudicó la gestión de las escuelas municipales de Música, Danza y Música folk y tradicional (la ETRAD) para los próximos cuatro años por más de 3,7 millones. En los centros de educación especial dependientes del Concello, grupo del que también forma parte la Escuela de Artes y Oficios (EMAO), cursan sus estudios cada año 1.200 personas. «Subvencionamos la enseñanza en las cuatro escuelas con 2,2 millones de euros al año», anotó Caballero.