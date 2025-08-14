Un policía de Vigo rescata del agua a un joven de 24 años que se bañaba en Samil
El varón se sintió acalambrado y no era capaz de regresar a la orilla
M. C.
Un joven de 24 años ha sido rescatado este jueves, mientras se bañaba en la playa de Samil, por un agente de la Policía Local de Vigo.
Los hechos tuvieron lugar sobre las 21 horas, cuando este varón, que al parecer sufre cierto grado de discapacidad, se adentró demasiado en el mar, y empezó a sufrir calambres en sus extremidades. Algo que le impidió regresar a la orilla, según informan fuentes policiales.
Afortunadamente, uno de los miembros de la patrulla policial de playas, que se dio cuenta de la grave situación, se lanzó al agua para rescatar al joven que, más allá del susto, no precisó de ninguna atención médica.
