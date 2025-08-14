Unos 200 suelos edificables buscan dueño en Vigo a dos semanas de entrar en vigor el PXOM

A falta de dos semanas para la entrada en vigor del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que traerá bajo el brazo suelo para la construcción de más de 50.000 viviendas, todavía hay unos 200 terrenos urbanizables en venta en Vigo, la gran mayoría, para viviendas unifamiliares. Sus dueños y las inmobiliarias aprovechan los últimos días de vigencia del Plan de 1993 —recuperado tras anular a finales de 2015 el Tribunal Supremo el Plan de 2008— y el Instrumento de Ordenación Provisional (IOP) para promocionar estas propiedades con el objetivo de que muden de manos antes del cambio de escenario urbanístico.

En portales inmobiliarios como Idealista, se ofertan una decena con descuentos que van desde el 4% hasta casi el 50%. Los precios son muy dispares. El solar más barato en esta web, la más usada para la búsqueda de bienes inmuebles, se ubica en Lavadores: 28.000 euros por 335 metros cuadrados, de los cuales 115 son edificables. En Fotocasa, otro por 15.000 euros: 118 metros cuadrados en la calle Aragón. En Cabral, está a la venta por 60.000 euros un terreno «con proyecto y licencia» para una vivienda unifamiliar y 100 m2 edificables. No llegan a medio centenar las parcelas por 100.000 euros o menos de entre las 200 disponibles para comprar en Idealista.

Entre las más caras, destaca una en venta por 5 millones de euros en la avenida de Galicia. Suma más de 10.000 m2, de los cuales 8.000 son edificables, y dispone de un «plan urbanístico aprobado». «Ideal para desarrollar proyectos comerciales y residenciales, con espacio para viviendas, hotel, gasolinera, chalés adosados y más», señala el anuncio. La oferta con el segundo precio más elevado reúne ocho parcelas en la avenida Atlántida, en Bouzas. La propiedad reclama 4,5 millones de euros por un suelo urbano no consolidado que supera los 5.000 metros cuadrados (más de 3.700 m2 edificables).

La gran esperanza: el nuevo Plan Xeral

Se espera que la actividad inmobiliaria en la ciudad repunte con la entrada en vigor del nuevo Plan Xeral, paso que se dará el 27 de agosto. El documento habilitará suelo para construir más de 50.000 viviendas, de las que más de 14.500 serán de protección. Expertos aseguran que es una herramienta fundamental para facilitar el acceso a un hogar, un derecho constitucional que, en Vigo, se ha convertido en un privilegio debido, en parte, a la falta de suelo. El Plan de 1993 está prácticamente agotado en este sentido, al igual que el IOP, en uso desde 2019.

El nuevo PXOM es una luz al final del túnel en el camino hacia la bajada del precio medio del alquiler —también el de venta—, en máximos históricos. Desde la sentencia del Tribunal Supremo para tumbar el Plan Xeral de 2008, el coste medio del alquiler en la ciudad ha subido más de un 65%, según los datos recogidos por el Observatorio da Vivenda de Galicia en base a los contratos firmados cada año. Pasó de 410,60 euros a 679,70 euros. En la actualidad, encontrar una vivienda a un precio asequible en la urbe olívica es una quimera.

Evolución del alquiler desde 2015 en Vigo y el resto de urbes gallegas. / Simón Espinosa

También se espera controlar los precios de los pisos y las casas, sobre todo, de alquiler, por medio de la limitación de las viviendas de uso turístico en el nuevo Plan. Precisamente, ya está abierto el plazo para presentar sugestiones sobre la ordenanza: se le pueden trasladar al Ayuntamiento hasta el próximo 3 de septiembre. El Concello, además, tiene en marcha un programa de ayudas para fomentar la puesta en el mercado de propiedades vacías. Más esperanzas: el desarrollo del nuevo Navia por parte de la Xunta, con unas 1.600 viviendas, o los proyectos municipales en Barreiro, Navia y Esturáns.