La Xunta licita el proyecto de reforma del área de reproducción asistida del Meixoeiro

La Xunta publica ha publicado la contratación de los servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección de obra de la reforma del área de reproducción asistida en el hospital Meixoeiro de Vigo por un importe de 238.244 euros. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 3 de septiembre para presentar sus ofertas.

La unidad de reproducción asistida se encuentra actualmente en el centro de salud de Taboada Leal, y en su actividad están directamente implicadas cuatro especialidades médicas: ginecología y obstetricia, anestesiología y reanimación, análisis clínicos y urología.

Así, el traslado al Meixoeiro mejorará la gestión del personal y de las pruebas de las pacientes así como los circuitos asistenciales y posibilitará un incremento de la actividad anual. También se mejorará la docencia de los estudiantes de medicina y enfermería y la docencia MIR, además de la formación continuada del personal.

En la segunda planta habrá cinco consultas de ginecología con baño incluido, dos de anestesiología, tres de enfermería, un despacho para psicología y otro para información de pacientes, entre otras dependencias. Los laboratorios se ubicarán en la primera planta.