Más vivienda nueva en Vigo: 66 pisos en Clara Campoamor

La promoción contará con piscina comunitaria y tendrá planta baja, tres alturas y bajocubierta, así como garajes

Ya han empezado las obras para la construcción de las viviendas.

Ya han empezado las obras para la construcción de las viviendas. / Alba Villar

Borja Melchor

Los proyectos de vivienda nueva llegan a Vigo a cuentagotas a la espera de que entre en vigor el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que habilitará suelo para levantar más de 50.000 pisos y casas.

En la avenida Clara Campoamor, cerca del cementerio de Pereiró y frente al CEIP Canicouva, ya están en marcha los trabajos para la construcción de una promoción de 66 pisos de uno, dos y tres dormitorios, según consta en la web de la inmobiliaria Arbones Fincas. Las ejecuta la constructora Extraco, que también aparece anunciada como promotora.

Contará con piscina comunitaria y tendrá planta baja, tres alturas y bajocubierta, así como garajes. Las superficies de las viviendas, desde 160.000 euros, irán de 34 metros cuadrados a 76. Si se cumplen los plazos previstos, la promoción debería estar lista en el verano de 2027.

