Transportes mejorará diez carreteras de Vigo y su área
Actuará en la VG-20, la A-52, la A-55 o en la N-552 con una inversión de 25 millones de euros
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible licitó por 25 millones de euros un contrato para la conservación y explotación de 169 km de carreteras en la provincia de Pontevedra.
Los trabajos se centrarán en las autovías A-52, A-55 y en la circunvalación de Vigo, VG-20; y en las carreteras N-120, N-550, N-551, N-552, N-559, así como en varios enlaces en el entorno de Vigo, Redondela, O Porriño y Tui.
El contrato tiene una duración inicial de 3 años, y recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.
