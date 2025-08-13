Taxistas de Vigo preparan una moción de censura contra la actual directiva

El sector del taxi de Vigo está atravesando una de las etapas más convulsas de toda la historia. A la competencia de Uber desde hace unos dos meses se suma ahora una enorme división interna. Y es que un grupo de conductores prepara una moción de censura para desbancar a la directiva de Radio Taxi, la cooperativa mayoritaria que abarca 400 de las 553 licencias en la ciudad.

Según pudo saber este periódico de fuentes directas relacionadas con este proceso, han recogido ya las firmas necesarias (más de 120) para forzar a los actuales dirigentes, con Emilio Mosquera a la cabeza, a convocar una asamblea extraordinaria. Todavía no lo han hecho, pero tienen de plazo todavía hasta final de mes. En esa reunión precisamente los socios votarán si Mosquera sigue en el cargo o si lo destituyen y votan a una nueva directiva, que ya tiene perfilada su candidatura pero de momento, hasta que se oficialice la convocatoria de dicha asamblea extraordinaria, prefieren mantenerse en el anonimato.

Los motivos que provocan esta inminente moción de censura son varios. Pero principalmente, el grupo de taxistas que se ha rebelado contra la dirección actual denuncia una «preocupante degradación» del servicio que se ofrece a los ciudadanos y el «descontrol» que se vive en la central de Radio Taxi.

Lamentan, además, que los dirigentes actuales no están actuando con la «contundencia necesaria» contra los VTC y dejan todo a expensas del Concello. Es más, critican que no se haya convocado todavía una gran manifestación contra Uber como sí sucedió en otras grandes ciudades de España, como Barcelona o Madrid, teniendo en cuenta que «hay paradas llenas de taxis sin clientes mientras que vemos a los Uber ir de aquí para allá siempre con pasajeros aunque no tengan el permiso para hacerlo».

El problema, además, es que al menos en Vigo, los VTC, que siguen sin el permiso del Ayuntamiento para realizar viajes urbanos por la ciudad, no funcionan solo a través de su aplicación. Los taxistas denuncian que están cada vez más presentes en las conocidas como «zonas de alta capacidad», es decir, aquellas en las que hay una mayor demanda de servicios de transporte: estaciones de tren y de autobús, aeropuerto de Peinador, Churruca y el Arenal los fines de semana… Merodean por esas zonas para recoger a pasajeros pese a que la normativa especifica que no pueden hacerlo.