Reúnen 80.000 firmas contra el tabaco en Cíes

La ONG Nofumadores.org ha reunido casi 80.000 firmas para prohibir fumar en los Parques Nacionales. Denuncia que, en las islas Cíes, pese a ser candidata a Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, se permite fumar en las playas y las zonas forestales y de acampada, con riesgo de incendio y contaminación, por lo que pide a la Xunta una política antitabaco.