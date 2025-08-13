Reúnen 80.000 firmas contra el tabaco en Cíes
La ONG Nofumadores.org ha reunido casi 80.000 firmas para prohibir fumar en los Parques Nacionales. Denuncia que, en las islas Cíes, pese a ser candidata a Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, se permite fumar en las playas y las zonas forestales y de acampada, con riesgo de incendio y contaminación, por lo que pide a la Xunta una política antitabaco.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Segunda evacuación en helicóptero en 24 horas de un crucerista tras salir de Vigo
- Cena-baile de gala de la Peregrina en el Casino de Pontevedra: 17 jóvenes se «presentan en sociedad»
- Una mujer muere en Vigo tras precipitarse desde un cuarto piso
- Poio denuncia a la tapería precintada en Combarro por romper los sellos y reabrir
- Las tres mejores playas de Galicia para ver el mar de ardora este fin de semana según Viajar
- Más de una quincena de jóvenes se «presentan en sociedad» en el Casino de Pontevedra
- El cocinero gallego con estrella Michelin que ahora toca y canta en la calle Príncipe de Vigo