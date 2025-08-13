Esta oca del estanque de Barreiro sufre el síndrome 'ala de ángel' por una mala costumbre de nuestra niñez

El síndrome del 'ala de ángel' es una enfermedad que afecta principalmente a las aves acuáticas. Una condición que se da con mayor frecuencia en cisnes, ocas y gansos, y, en menor medida, en patos. Se trata de un síndrome que solo sufren aquellas poblaciones silvestres alimentadas por humanos, que viven en zonas urbanas o en semicautiverio.

Es una afección físicamente muy reconocible: las aves que la sufren tienen algo raro en las plumas de sus alas: las más largas suelen apuntar al cielo o a los laterales y parecen retorcidas. Pero no las despliegan a su voluntad, si no que están extendidas por una deformidad, y así permanecen siempre sin poder moverlas o plegarlas.

Ave con síndrome de 'alas de ángel'. / APMOU Ourense

Una vecina de Vigo se encontró con una oca en el estanque de Barreiro que padece este síndrome. Grabó un vídeo y lo subió a redes sociales, desconocedora de tal afección. Simplemente comentó que el ave tenía mal un ala y quería saber a dónde podía llamar para solucionarlo.

Otra usuaria fue la que dio luz a esta curiosa escena: «Probablemente lo que tenga es "ala de ángel", muy frecuente en animales criados en contextos urbanos con alimentación deficiente», explicó.

¿Y esto por qué ocurre?

La principal causa se debe al desconocimiento sobre la alimentación que necesitan estos animales por parte de los humanos.¿Quién no ha ido de niño a darle de comer migas a los patos del estanque?. Pues, aunque haya buena fe en esa acción, sus consecuencias pueden ser fatales. Muchas personas, pensando que es mejor que coman algo a que no coman, les suelen dar pan, snacks salados u otros restos de comida humana que no son beneficiosos para su salud e incluso pueden hacerles mal. Y aunque esta enfermedad a simple vista no parece dañina, en realidad les incapacita para migrar y volar, que es su manera de evitar a los depredadores.

¿Qué pueden comer?

Las aves acuáticas requieren de fuentes de fibra y vitaminas que aportan brotes, algas y semillas en el medio natural, o fruta como las uvas (sin pepitas), verduras de hoja, legumbres frescas como los guisantes y semillas nutritivas como la avena.

Para mitigar esta enfermedad, en algunos casos se puede intentar entablillar el ala afectada y proporcionar una dieta adecuada para minimizar la deformación, pero la recuperación completa no está garantizada.