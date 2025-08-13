Esta oca del estanque de Barreiro sufre el síndrome 'ala de ángel' por una mala costumbre de nuestra niñez
Una vecina de Vigo comparte un vídeo en la que esta ave anátida camina con una de sus extremidades plumadas extendida e inmóvil, preguntándose qué le pasa
El síndrome del 'ala de ángel' es una enfermedad que afecta principalmente a las aves acuáticas. Una condición que se da con mayor frecuencia en cisnes, ocas y gansos, y, en menor medida, en patos. Se trata de un síndrome que solo sufren aquellas poblaciones silvestres alimentadas por humanos, que viven en zonas urbanas o en semicautiverio.
Es una afección físicamente muy reconocible: las aves que la sufren tienen algo raro en las plumas de sus alas: las más largas suelen apuntar al cielo o a los laterales y parecen retorcidas. Pero no las despliegan a su voluntad, si no que están extendidas por una deformidad, y así permanecen siempre sin poder moverlas o plegarlas.
Una vecina de Vigo se encontró con una oca en el estanque de Barreiro que padece este síndrome. Grabó un vídeo y lo subió a redes sociales, desconocedora de tal afección. Simplemente comentó que el ave tenía mal un ala y quería saber a dónde podía llamar para solucionarlo.
Otra usuaria fue la que dio luz a esta curiosa escena: «Probablemente lo que tenga es "ala de ángel", muy frecuente en animales criados en contextos urbanos con alimentación deficiente», explicó.
¿Y esto por qué ocurre?
La principal causa se debe al desconocimiento sobre la alimentación que necesitan estos animales por parte de los humanos.¿Quién no ha ido de niño a darle de comer migas a los patos del estanque?. Pues, aunque haya buena fe en esa acción, sus consecuencias pueden ser fatales. Muchas personas, pensando que es mejor que coman algo a que no coman, les suelen dar pan, snacks salados u otros restos de comida humana que no son beneficiosos para su salud e incluso pueden hacerles mal. Y aunque esta enfermedad a simple vista no parece dañina, en realidad les incapacita para migrar y volar, que es su manera de evitar a los depredadores.
¿Qué pueden comer?
Las aves acuáticas requieren de fuentes de fibra y vitaminas que aportan brotes, algas y semillas en el medio natural, o fruta como las uvas (sin pepitas), verduras de hoja, legumbres frescas como los guisantes y semillas nutritivas como la avena.
Para mitigar esta enfermedad, en algunos casos se puede intentar entablillar el ala afectada y proporcionar una dieta adecuada para minimizar la deformación, pero la recuperación completa no está garantizada.
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
- Segunda evacuación en helicóptero en 24 horas de un crucerista tras salir de Vigo
- Cena-baile de gala de la Peregrina en el Casino de Pontevedra: 17 jóvenes se «presentan en sociedad»
- Se restablece la alta velocidad entre Galicia y Madrid tras 5 horas pausada por las llamas en Ourense
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- Una mujer muere en Vigo tras precipitarse desde un cuarto piso
- Más de una quincena de jóvenes se «presentan en sociedad» en el Casino de Pontevedra