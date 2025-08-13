Caballero pide máxima precaución ante el riesgo de incendios

Ante los incendios que amenazan gran parte de Galicia, en especial la provincia de Ourense, los bomberos de Vigo se desplazaron ayer para colaborar en la extinción de fuego las zonas de Verín, Salgueira y el concello de Vilardebós.

La operación contó con cinco efectivos y una bomba forestal pesada que tiene una capacidad de cinco toneladas de agua y está equipada con tracción 4x4 para poder operar en cualquier terreno.

El alcalde Abel Caballero destaca que esta actuación forma parte de del compromiso permanente del Concello con la seguridad y prevención de incendios. «Estamos siempre disponibles para cooperar con instrumental y con una bomba pesada de agua excepcional 4x4, que se maneja en todas partes y que es enormemente efectiva, además de lo efectivo que es el equipo de los bomberos».

Dentro del Plan de prevención y defensa contra incendios (PMPDIF), el Concello mantiene activo un dispositivo de vigilancia preventiva y disuasoria. Este incluye patrullaje de policía, vigilancia mediante drones y control visual en diferentes puntos de la ciudad, permitiendo detectar conductas de riesgo de forma inmediata. Cada día se elabora un informe que se somete a valoración para reforzar la seguridad ciudadana y optimizar prevención.

El alcalde hizo un llamamiento a la colaboración ciudadana, subrayando la importancia de la precaución ante las altas temperaturas y el riesgo de incendios. «Tenemos que tratar de que Vigo esté libre de esto. Por eso pido la colaboración ciudadana, el cuidado, mucha atención y mucha precaución para seguir como hasta ahora, consiguiendo que en Vigo no haya ningún incendio».